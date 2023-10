Poznati Hajdukovac oštro po Livaji, jednu stvar mu je zamjerio

Autor: Dnevno GIŠ

Hajduk u petak gostuje u Koprivnici kod Slaven Belupa od 18 sati, a utakmicu će obilježiti novi/stari trener na klupi majstora s mora, Mislav Karoglan, koji će probati vratiti Hajduk na prvo mjesto SuperSport HNL-a.

Hoće li odlazak Leke s klupe Hajduka biti dobro prihvaćen od strane igrača Hajduka vidjet ćemo danas poslijepodne, kada bi napad opet trebao predvoditi Marko Livaja.





Svoje mišljenje o prvoj perjanici bilih u emisiji Sport nedjeljom iznio je bivši igrač i trener Hajduka Mišo Krstičević, koji je iznio jedno zanimljivo opažanje.

Jedno mu zamjera

“Mora se pronaći neki način. Arrigo Sacchi je rekao da mu je najveća greška u životu što nije pronašao poziciju za Roberta Baggija. Imao si Kalinića koji ima top inteligenciju, ali nije uspjelo i šteta.

Livaji ipak zamjeram nešto. On je uzor mladim igračima i kad je dolazio, morao je znati da će svi nositi njegov dres. On se svojim ponašanjem možda nije uspio nametnuti u tom dijelu. Čujem po Splitu da kasni na treninge. Volio bih da djeca koja dolaze znaju da je on bio kao Modrić, redovan na treninzima, pazio na kilažu”, rekao je Krstičević o Livaji.

Mišo Krstičević igrao je za Hajduk od 1978. do 1983. godine, a s bilima osvojio je naslov prvaka Jugoslavije, a kasnije je bio i trener, te obnašao neke druge funkcije u klubu, dok sada vodi NK Jadran iz Ploča.