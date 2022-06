POZNATA GRUPA SLAVI UBIJENOG NAVIJAČA: Traže pravdu i istinu za Vedrana (24), velika tajna prati njegovu priču

Završnica sezone u različitim sportskim natjecanjima i ligama ostala je obilježena brojnim navijačkim neredima, a s tih posljednjih nekoliko tjedana, nastavlja se neugodna tradicija incidenata koji mogu dovesti i do teških posljedica.

Na jedan takav slučaj podsjetila je popularna grupa Zabranjeno pušenje, koja je objavila svoju posvetu tragično preminulom Vedranu Puljiću, navijaču Sarajeva koji je u listopadu 2009. s 24 godine smrtno stradao nakon hica iz vatrenog oružja u glavu u Širokom Brijegu. Puljić je stradao nakon što su na tamošnjim ulicama izbili neredi dok je Sarajevo došlo na gostovanje u Široki, a nikad nije razjašnjeno tko je pucao u njega.

Zbog ovog slučaja je bio osumnjičen tada 25-godišnji Oliver Knezović, mladi koji je imao prebivalište u Širokom Brijegu, ali Knezović nije na sudu dočekao kraj svoje priče u kojoj ga se povezivalo s ubojstvom Puljića. Kako je lani objavilo Radio Sarajevo na svojoj stranici, Knezović je pobjegao iz pritvora i utočište je pronašao u Hrvatskoj, a u potrazi za počiniteljem išlo se i u drugih nekoliko smjerova.

Moguće suđenje Oliveru Knezoviću zbog ubojstva navijača Sarajeva zašlo je u slijepu ulicu nakon što je bio odbačen dio optužnice koji ga je teretio u tom slučaju, a drugi navijači Sarajeva i brat ubijenog navijača smatraju da je Vedran Puljić smrtno stradao nakon hica koji je ispalila policija. Tko je počinitelj, i dalje je nerazjašnjeno nakon sada već više od 12 godina otkako je Puljić ubijen, a pjesma ‘Istina za Vedrana’ sada vraća svjetlo na ovaj slučaj, ovom prilikom, s pitanjem koje postavlja poznata ‘rock’ grupa iz BiH.

My favourite band @Zabranjeno has just released a song called "istina za Vedrana". The song is about @FK_Sarajevo supporter Vedran Puljić who was shot to death on an away trip in Siroki Brijeg.

The song will be on repeat at my house for a long time. https://t.co/58cQ9OZKfQ

