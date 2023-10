Povratnik među Vatrene uzdrmao prvaka Italije: Pogledajte kakav im je gol zabio

Autor: Ivor Krapac

Više od godinu dana nakon posljednje odigrane utakmice za hrvatsku reprezentaciju, Josip Brekalo vraća se među Vatrene, a svoj povratak za susrete s Turskom i Walesom u kvalifikacijama za Euro 2024. proslavio je golom u dresu Fiorentine.

Brekalo je bio strijelac prvog gola za goste u susretu s aktualnim talijanskim prvakom Napolijem na stadionu koji nosi ime po Diegu Maradoni. Zabio je u sedmoj minuti s lijeve strane kaznenog prostora, na kraju akcije u kojoj je Lucas Martinez Quarta prethodno uzdrmao okvir gola.

Prvi gol za Fiorentinu

Povratnik među Vatrene zabio je u dolasku svojeg kluba do 3:1 protiv prvaka, a gol mu je bio prvi za Fiorentinu za koju je potpisao u siječnju.

U prošloj sezoni nije igrao puno, no za 25-godišnjeg rođenog Zagrepčanina to se mijenja u prvom dijelu nove sezone, za sada s osam nastupa u svim natjecanjima. Sada je Brekalo zabio i prvi gol za Fiorentinu s kojom ima ugovor do ljeta 2026.









Brekalova veća minutaža i prva realizacija u dresu kluba iz Firence su za Zlatka Dalića dobra vijest nakon niza lošijih zbog ozljeda i zbog oproštaja Marka Livaje od reprezentacije.









Brekalo do sada ima 33 nastupa za Vatrene, sve u izborničkom mandatu Zlatka Dalića, a u tim utakmicama zabio je četiri gola i ubilježio šest asistencija.

Lani ga zbog gubitka minutaže kod Nike Kovača u Wolfsburgu nije bilo na putu do bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru, a nakon što se za nastavak klupske karijere spominjala i mogućnost povratka u Dinamo, u kojem je počeo karijeru, Brekalo je ipak otišao u Italiju.

Sada se s 25-godišnji Vatreni s rastom minutaže i forme vraća u hrvatsku reprezentaciju, u situaciji u kojoj bi idućeg tjedna mogao i na teren protiv Turske i Walesa.