Povratak u Hrvatsku nije htio, sad je kod Bobana puklo: ‘Nisam to mogao prihvatiti i pogaziti riječ’

Zvonimir Boban više nije prvi operativac Uefe, objavio je odlazak s dužnosti šefa nogometa u krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji, a sve se dogodilo naglo, zbog planova predsjednika Aleksandra Čeferina da ostane u Uefi nakon što mu istekne treći mandat.

Za dolazak do četvrtog, trebao bi se promijeniti Statut Uefe, a nakon što je saznao za takav plan i razgovarao s Čeferinom, Boban je objavio odlazak iz Uefe zbog kojeg je tužan, kako je istaknuo u svojoj oproštajnoj poruci. U krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji primio se posla sa službenim preuzimanjem dužnosti u travnju 2021., a u drugi plan gurnuo je druge ponude, poput one da se vrati u Hrvatsku i preuzme vodeću dužnost u hrvatskom nogometu.

To nije htio prihvatiti zbog obećanja da će se prihvatiti posla u Uefi, a svojedobno je pričao i kako se odvijao njegov mogući povratak u hrvatski nogomet, do čega ipak nije došlo. Dotaknuo se preuzimanja posla u Hrvatskom nogometnom savezu, otkrivajući i o čemu je bila riječ.

“Moram biti pošten i reći da je to moja najveća frustracija, svakodnevna. Iako sam blizak hrvatskom nogometu, iako pratim koliko god mogu, nisam mogao prihvatiti funkciju koja mi je ponuđena. Dao sam riječ Čeferinu i to sam morao poštovati”, rekao je Boban svojedobno u razgovoru za 24sata.

“Bilo je to kada je Davor Šuker odlazio, nazvao me Marijan Kustić i rekao da on nema obraza biti predsjednik Saveza ako ja želim tu funkciju te da će je prihvatiti samo ako ja to ne želim. Ja sam tada već bio angažiran, dao sam riječ Čeferinu da dolazim s njim i da ću ostati koliko ostane i on, preko riječi nisam mogao prijeći”, dodao je Boban.

U Hrvatskoj bi mogao samo u HNS ili u Dinamo, to se nije ostvarilo zbog posla u Uefi, a u sadašnjoj situaciji, tek treba vidjeti što će donijeti budućnost. Uefa se nakon Bobanovog odlaska također oglasila, i to kratko, s priopćenjem u kojem se piše o sporazumnom kraju suradnje.

Today, we announce the departure of Zvonimir Boban from the organisation by mutual agreement.









We extend our gratitude for his dedicated service and wish him the best of luck in his future career endeavours.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) January 25, 2024