POVIJESNI DAN NAKON PADA JUGOSLAVIJE: Sve je počelo usred Domovinskog rata, granate su tjerale igrače i klubove…

Autor: I.K.

Hrvatsko nogometno prvenstvo je poslije osamostaljenja donijelo puno zanimljivosti na terenima, a usred napete utrke za ovosezonski naslov, završetak veljače donosi prisjećanje na dan kada je sve počelo prije punih 30 godina.

Prve utakmice 1. HNL odigrane su u ratnim vremenima, u ubrzano igranoj sezoni održanoj 1992. godine, s utakmicama od kraja veljače do sredine lipnja, kada se za pobjede borilo usred rata i u posebnim okolnostima za niz klubova. Nije bilo lako organizirati utakmice ili stići na svoj naredni susret, no unatoč tome, u skraćenom prvenstvu slavio se prvi naslov prvaka nakon hrvatskog osamostaljenja, s titulom u rukama momčadi Hajduka.

U prvom hrvatskom prvenstvu igrali su klubovi koji su najjači i danas, prvak Hajduk, Dinamo pod tadašnjim imenom HAŠK Građanski, Osijek i Rijeka, no bili su tu i klubovi koji su trajali više ili manje dugo, a potom pali. Prva prvoligaška sezona donijela je nastupe Dubrovnika, Cibalije, tadašnjeg zaprešićkog Inkera, Istre, Varteksa, Zadra, danas potonulog bivšeg prvaka Zagreba…

Rat diktirao domaćinstva

Usred rata, prva sezona u hrvatskoj prvoligaškoj konkurenciji bila je skraćena, a donijela je i nastupe niza klubova izvan svojih gradova, pogođenih razaranjima. Cibalia je, tako, domaće utakmice igrala u Đakovu, Požegi, Zagrebu i Čakovcu, a na istoku Hrvatske, iz svojeg grada morao je ići i Osijek, s igranjem domaćih susreta u Đakovu, Donjem Miholjcu i Kutjevu.

Ratna razaranja utjecale su i na prvoligaše s Jadrana. Zadar je bio prinudni domaćin u Splitu, Solinu i Crikvenici, uz jednu odigranu utakmicu kod kuće, dok Šibenik pamti nastupe u Splitu, Stobreču i Žrnovnici, također s jednim susretom u kojem je bio ‘pravi’ domaćin, igrajući u svojem gradu. Dubrovnik je, pak, svoje domaće utakmice selio u Metković i na otok iz svoje županije, u Blatu na Korčuli.

Nije bilo ispadanja

Hajduk je završio prvo hrvatsko prvenstvo nakon osamostaljenja s naslovom prvaka, proslavivši svoju prvu od šest titula u 1. HNL u priči koja je krenula 1992. godine. S obzirom na to da Hrvatska još nije bila članica Uefe, put u Europu se, međutim, nije odlučivao u tom premijernom izdanju hrvatskog prvenstva, već na temelju rezultata iz posljednje sezone u nekadašnjoj Jugoslaviji. Hajduk je došao do Europe na temelju osvajanja Kupa bivše države, s osiguranim nastupom u Kupu pobjednika kupova, dok je Dinamo pod imenom HAŠK Građanski svoj europski nastup izborio drugim mjestom u posljednjoj sezoni prvenstva bivše SFRJ. Zagrebački Plavi su time stigli do tadašnjeg Kupa Uefe.

Poslije prve hrvatske prvoligaške sezone s 12 klubova, pri dnu je završila četvorka klubova koje je jako pogodio rat, Cibalia, Zadar, Dubrovnik i Šibenik. No, nije ispao nitko. Liga je u narednoj sezoni proširena na 16 klubova, što je značilo da u najjačem rangu ostaju i Dubrovčani i Šibenčani, koji su s po 11 bodova imali rezultatski najslabiji učinak u kalendarski skraćenoj povijesnoj prvoj sezoni, s odigrana 22 kola.

Prva prvoligaška ljestvica

Na kraju prve sezone 1. HNL, Hajduk se na vrhu ljestvice veselio naslovu s tri boda prednosti pred drugoplasiranim Zagrebom, a ovako je izgledao cjelokupni poredak:









1. Hajduk 36 bodova

2. Zagreb 33

3. Osijek 27

4. Inker Zaprešić 26

5. HAŠK Građanski 26

6. Rijeka 25

7. Istra Pula 21

8. Varteks Varaždin 20

9. Cibalia Vinkovci 15

10. Zadar 13

11. Dubrovnik 11

12. Šibenik 11