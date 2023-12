Povijesni dan na Maksimiru: Dinamo prihvatio novi Statut, poništena odluka vezana uz Mamića

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Skupština Dinama izglasala je novi Statut, po kojemu će se u novi saziv Skupštine ulaziti po modelu 35:25, odnosno 35 članova bi predlagao i izglasao IO, a 25 bi birali članovi na izborima. Svi bi dolazili s liste, koja dobije najveći broj glasova.

Velika je ovo stvar jer je postojao strah da Barišić i ekipa ponovno prevare navijače. Mirko Barišić je komentirao i financijski plan za narednu godinu:

“Predviđamo da ćemo sljedeće godine imati veći europski prihod nego ove sezone. Vjerujemo da ćemo osvojiti naslov prvaka i da ćemo ići u kvalifikacije za Ligu prvaka. Ako se to ne dogodi, ići ćemo na redukciju troškova. To je teško sad definirati, ali nema druge. No, prvo idemo na to da ostvarimo naše ciljeve i vjerujem da hoćemo. Ostvarivanje prihoda iz ovog plana je 80 posto realno očekivati. Ako će doći do redukcije, onda ćemo smanjiti primanja.”

Velike promjene

Franjo Gregurić je rekao: “Sretan sam da je Statut došao na dnevni red. Dugo vremena je trebalo i svi smo bili svjedoci koliko je bilo rasprave o tome u kojem omjeru trebaju biti članovi kluba u Skupštini. Veliki posao obavila je radna skupina koja je to radila.

Bilo je dosta razumijevanja od strane kolega iz navijačke skupine koji su pokazali veliki trud i razumijevanje da se klub što prije stabilizira. Mislili smo da svi ovi problemi koje smo imali neće ostaviti traga na momčadi, ali jest. Sve to je iza nas i podržavam da se Statut donese s izmjenama koje je predložio kolega Barić.”









Ono što je važno reći da je poništena famozna odluka da Dinamo nije oštećen od strane Mamića. Željko Marković je komentirao baš suspenziju te odluke:

“Apsolutno stojimo iza stava uprave i držimo ga kao normalan stvar. Međutim, držim da bi odluku Skupštinu od 1. ožujka 2018. ova Skupština trebala suspendirati iz razloga što smo bili krivo informirano od IO-a, NO-a i, nažalost, predsjednika koji je također imao krive informacije. Stojimo uz upravu, ali tražimo da se sad, kad postoje normalni istražni dokumenti, suspendira spomenuta odluka iz 2018. Jer, ovdje među skupštinarima sjedi puno nas kojima su došli maskirani ljudi s fantomkama i hladnim oružjem na vrata. To sam doživio tad i ne želim više nikad, a doživio sam jer sam pošten i čestit čovjek”.