‘POTROŠILI SU MILIJARDE, A NEMAJU DEFIBRILATOR’: Šokantno saznanje nakon smrti američkog novinara

Kako smo već pisali tijekom utakmice Argentina Nizozemska dogodila su se dvije šokantne smrti novinara, kada su preminuli američki sportski novinar Grant Wahl i katarski fotoreporter Khalid Al Misslami.

Situaciji u kojoj je iznenada preminuo Wahl svjedočio je John Glancy, novinar The Timesa, koji je otkrio neke nove i začuđujuće detalje tragedije.

Naime, Amerikancu su odmah kolege priskočile u pomoć i pokušale su ga reanimirati dok su čekali liječničku pomoć, koja nije bila adekvatna, zbog nedostatka krucijalnog defibrilatora.

Potrošili milijarde

“Zašto na stadionu nije bilo defibrilatora? To smo pitali jedni druge dok su liječnici pokušavali spasiti našeg kolegu. Na ovom stadionu od milijardu dolara, koji ima VIP sobu o kojoj svi maštamo, nije bio niti jedan defibrilator”, otkrio je Glancy i dodao:

“Proteklo je puno vremena, ali čekali smo da donesu defibrilator. Na kraju su stigli neki ljudi, mislili smo da su ga donijeli, ali su odnijeli Wahla. Imao je platno preko lica, znali smo što se dogodilo. Navodno je bio srčani udar”, rekao je novinar The Timesa.

Absolutely bone chilling stuff

Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today

His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl









— JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022