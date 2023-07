Potresna priča srpskog nogometaša: Otac i stric poginuli su mu zajedno

Život piše i lijepe i tužne priče, a bivši igrač Crvene zvezde i mlade reprezentacije Srbije Radovan Pankov, kao dječak doživio je veliki šok, koji ga je kako kaže obilježio za život.

Pankov nije bio u planovima novog trenera Zvezde Bakhara pa je Beograd zamijenio Poljskom, gdje je potpisao za Legiju iz Varšave.

Radovan Pankov u emisiji ‘Preživjeli’, pričao je o najtežem trenutku u svojem životu, kada je sa samo 11 godine u strašnoj nesreći izgubio oca i strica.

Otac kao uzor

“Uz oca sam sve krenuo… Pa, i nogomet. Bilo je 100 lopta u kući, što nogometnih, što košarkaških. Išao sam na njegove treninge, igrao sam na ulici. Otac je igrao amaterski nogomet, igrao je polušpicu, “desetku”, bio je tehničar. Treća savezna liga Jugoslavije to je najviši rang u kojem je igrao. Bio je član Bačke iz Bačke Palanke i ČSK iz Čelareva”, upoznao je auditorij s njegovim ocem Radovan, dok su mu oči zasuzile

“Sjećam se te noći. Težak sam na suzama, ne volim da neko osjeti tu moju slabost… Tata i stric su se te večeri vraćali sa malog nogometa. Imali su termin u jednom selu i tamo u dvorani igrali nogomet.

Ostali su na trećem poluvremenu, vjerojatno su popili koju čašicu više, iako mislim da to nije bio uzrok prometne nesreće i njihove pogibije. Tata je dva put dnevno putovao za Novi Sad, jer je imao firmu u Bačkoj Palanci, odlično je znao taj put. Bilo je sklisko te noći, tog 29. prosinca, pred kraj godine. Dogodilo se ono najgore…”, sjeća se nogometaš i što je ocu kupio za poklon to jutro.

After four years and 143 appearances for the red-and-whites, Radovan Pankov leaves his beloved Zvezda. It was a pleasure watching you at Marakana, Raša. Thank you and good luck! 🔴⚪ #fkcz pic.twitter.com/wI1xW24t7o

