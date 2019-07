POTRESNA PRIČA NOVE ZVIJEZDE HAJDUKA: Oca su mu zamalo streljali u ratu, a put do Poljuda bio je paklen

Teška je životna priča novog Hajdukovog nogometaša, Stefana Simića. Koji je u u splitski klub došao kao igrač Milana, no tom podatku ne treba pridavati veliku važnost, ta Milan ima pod svojim ugovorima, stipendijama i ostalim pravnim začkoljicama skoro 200 nogometaša.

No, živa je istina, on je ”hajdukovac od malih nogu„, kada je to rekao na predstavljanju u Hajduku, nije lagao kao mnogi, on je dobio ljubav prema Hajduku u ranom djetinjstvu. Roditelji su se upoznali u Prijedoru, otac mu je Srbin ali je navijao za Hajduk, a majka iz Zagreba. Radoje i Suzana zbog ratnih okolnosti u Bosni i Hercegovini izbjegli su najprije u Zagreb, a potom su krenuli trbuhom za kruhom u Češku.

„Otkad znam za sebe, navijač sam Hajduka i Slavije Prag. Ne može bolje od toga„, njegove su riječi.

Iz Zagreba je otac Radoje isto morao otići, tih dana nije bilo lako biti Srbin u Hrvatskoj, stiglo se u Češku gdje se 20. siječnja 1995. rodio mali Stefan. Nogomet je počeo igrati u praškoj Slaviji, klubu koji je uveličao proslavu Hajdukove stogodišnjice, a kako je bio nadaren tako je i zarana potpisao ugovor. Zbog njegove želje on je tu utakmicu za Slaviju i odigrao 13. veljače 2011. godine.

Obitelj je dolazila u Hrvatsku, u Supetar na Braču ljetovati. Tu se ljubav prema Hajduku očito brusila.

Majka Suzana umrla je dok je bio dijete, hrvatsku putovnicu Stefan ima, a iako su ga iz našeg Saveza zvali da zaigra za Hrvatsku, odlučio se za Češku.

U siječnju 2012. godine kupila ga je Genoa, za nekih pola milijuna eura.

Kako je u omladinskoj talijanskoj ligi bio dobar tako ga je „snimio„ i Milan. Igrao je za juniore Milana, vodio ga je Pippo Inzaghi. No, priliku za prvi sastav teško je bilo izboriti, morao je na posudbu, najprije Varese. Bio je tu suigrač Brune Petkovića, a i ozlijedio se…

Vrativši se u Milan uspostavio je kontakt s Hajdukom, no od posla nije bilo ništa. Ostao je životariti u Milanu. Završio je jednu sezonuu belgijskom Mouscronu gdje je odigrao 30 utakmica, a ustalio se u češkoj mladoj vrsti.

No, pravog povratka u Milan nije bilo, opet je posuđen, sada Crotoneu, pa je i debitirao za A češku reprezentaciju. Makar, osim Hrvatske zvala ga je i Bosna i Hercegovina za koju je također imao pravo igrati.

U Frosinoneu, na novoj posudbi nije bio zamijećen, naposljetku mu se ostvarila želja i potpisao je za Hajduk ugovor na četiri godine. Predstavljen je poput velikog pojačanja, makar se ne bismo složili. Pitanje je koliko je spreman, zadnju cijelu utakmicu odigrao je za mladu momčad Milana još 18. prosinca prošle godine.

Takav igrač nije pojačanje, on je tek u Hajduku kako bi pronašao zagubljenu afirmaciju. A poslužio je kao reklama zazaključak o „berićetnom„ prijelaznom roku.