Photo by Dan Mullan/Getty Images

POTRES NA NAJVIŠOJ RAZINI! Manchester City izbacuju iz Lige prvaka!

Aktualni prvak Engleske uskoro bi mogao biti izbačen iz elitnog europskog natjecanja, Lige prvaka. Tvrdnja je to uglednog New York Timesa koji ističe kako bi do izbacivanja moglo doći zbog kršenja financijskog fair-playa.

Vlasnicima Cityja osvajanje Lige prvaka najveći je cilj pa će to potencijalno biti razoran udarac. Mančesterski klub već je mjesecima predmet istrage UEFA-inih regulatornih tijela, a prije dva tjedna održan je sastanak u Nyonu kako bi se raspravljalo o zaključcima istrage. Konačnu odluku javnosti će predstaviti voditelj istrage, bivši premijer Belgije Ives Laterne, a očekuje se da će tražiti izbacivanje Cityja iz europskih natjecanja na minimalno godinu dana.

Šeik Mansour dosad je uložio više od milijardu eura u pojačanja, osoblje i infrastrukturu stadiona i nije da mu se nije isplatilo. Poosvajao je sve živo, ali Ligu prvaka još nije osvojio, a ako prijedlog bude prihvaćen, City će vjerojatno od sezone 2020./2021. biti izbačen iz natjecanja.

Dakako, City će, ako UEFA donese takvu odluku, sigurno uložiti žalbu pred CAS-om, a time mogu odgoditi sankcije.