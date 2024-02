Odbjegli Ljubičić oglasio se nakon razlaza s Dinamom i otkrio što se sve događalo

Autor: Ivor Krapac

Nakon što se oprostio od Dinama, Robert Ljubičić je po dolasku u AEK u transferu teškom 3,5 milijuna eura predstavljen kao novi igrač atenskog kluba, a o odluci koja je donijela odlazak na novu destinaciju pričao je u razgovoru za službene kanale kluba iz glavnog grčkog grada. Sve se dogodilo brzo i došlo je naglo, a dosadašnji dinamovac pričao je o svojem pogledu na situaciju.

“Bio sam sretan kada sam saznao za interes tako velikog kluba kao što je AEK. Kada se takav klub zanima za tebe, onda znaš da si dobar igrač. Želio sam doći i samo sam tražio kojim ću letom stići ovdje. Jako sam ponosan i sretan što je ova priča zaključena”, rekao je Ljubičić.

Dinamo je sada njegova prošlost. Dalje ide u dresu AEK-a s kojim su se zagrebački Plavi susreli u kvalifikacijama za Ligu prvaka na početku sezone, u utakmicama koje se najviše pamte zbog nereda u kojima je u Ateni smrtno stradao AEK-ov navijač Michalis Katsouris. Nakon toga su bile visoke tenzije među klubovima, AEK je čak tražio da se Dinamo izbaci iz Europe s pojašnjenjem da protiv zagrebačkih Plavih ne žele igrati nakon tragedije, no sada je došlo do toga da dva kluba posluju.

🚨 Official: Robert Ljubicic joins AEK ✍️ Welcome, Robert 💪 pic.twitter.com/8KG8HQ9s3w — AEK Insider (@AEKINSIDER) January 31, 2024









‘Znao sam kakav nogomet igraju’

“AEK je bio jako težak protivnik, to su bile dvije jako teške utakmice. Kada me AEK pozvao, znao sam kakav nogomet ovaj klub igra. Odmah mi se svidio ovaj projekt, a poznajem i neke nogometaše iz momčadi. Već sam bio i na ovom stadionu, to je stadion koji ima puno energije”, prisjetio je 24-godišnji igrač koji je napustio Dinamo.

“Znam da je jako teško osvojiti grčko prvenstvo i znam da je to glavni razlog zašto sam došao ovdje. Ovo je jako dobra liga, a AEK je jedna od momčadi koje su uvijek među favoritima za titulu. Želimo biti prvaci i mislim da momčad ima kvalitetu za to. Ponosan sam što sam ovdje i uvijek ću davati 100 posto za ovaj dres. I da, bit ćemo prvaci”, dodao je Ljubičić.

U borbi za trofej, AEK je trenutno na drugom mjestu ljestvice i ima dva boda zaostatka za vodećim PAOK-om. Blizu su i ljuti rivali, Panathinaikos i Olympiakos, prvi s bodom manje, a drugi s četiri boda zaostatka za novom Ljubičićevom momčadi u kojoj otprije igra Domagoj Vida.









Borba za reprezentativni dres

Odlaskom iz Dinama u kojem je prije odlaska završio u drugom planu, Ljubičić se nada da će se većom minutažom u AEK-u vratiti u raniji ritam, a time možda doći i do hrvatskog reprezentativnog dresa nakon što nje Vatrenima dao prednost pred austrijskom reprezentacijom. Rodom je iz Beča, Austrijanci su bili zainteresirani da igra za njih.

Ljubičićev odlazak izazvao je i dosta bure zbog ljutitih reakcija Dinamovih navijača koji su teško prihvaćali ovakav rasplet. Dio razloga bila je prodaja igrača koji je u Dinamu pokrivao i svoju inače neprirodnu poziciju, onu lijevog beka, a igrao je i u veznom redu, ali rjeđe. Drugi dio razloga bio je u prodaji baš u AEK, a razlog su tenzije s početka sezone.

“Što je još ostalo za prodat’? Jel’ su sad na redu kopačke ako netko ima dvoje? Kakva sramota od uprave, dno dna”, “Teško je razumjeti prodati takvog igrača i to u ovaj klub. Kud plovi ovaj Dinamo!? Tuga”, bile su neke od ljutitih reakcija Dinamovih navijača nakon što je Ljubičić otišao u Atenu.