POSTULAT ZAŠTO JE DALIĆ MORAO PROMIJENITI MOMČAD: Kako se mogla izbjeći nesvjesna opuštenost

Izbornik hrvatske nogometne nacionalne vrste Zlatko Dalić, zacijelo je toga sad i sam svjestan, počinio je grešku koju bi napravili mnogi, ali od njega se mođda nije očekivala. On opčinjen, kao i mi, sjajnom partijom protiv Slovaka u Trnavi, u Bakuu je postavio identičnu momčad. Koja nije uspjela, jednostavno se ispuhala u ekshibiciji u Slovačkoj, izgubljena su dva boda, ostao je gorak okus…

Možemo mi sada lamentirati o mentalitetu, opuštanju, zasićenosti, sve u jednom kilogramu kritika i objašnjenja ima nešto dekagrama, ali sve se to moglo i zaobići, zacijelo odlukom trenera.

Dalić je, dakle, postavio protiv Azerbajdžana identičnu momčad kao protiv Slovačke, sada kao generali poslije bitke, a to nam je nacionalni posao, vidimo da je trebao mijenjati. Ne u tijeku utakmice, već i prije utakmice. Zašto?

Odgovor je čak i jednostavan. Time bi se izbjeglo opuštanje, nesvjesno, podsvjesno, koje je zadesila „jedanaestoricu veličanstvenih„ iz Trnave. Podsvijest, kao i lažno samopouzdanje najveći je neprijatelj u sportaša i uvjerenja smo da se to dogodilo postavi Zlatka Dalića. K tome, možda su neki bili i u umorni, zašto ne?

Prevelike su to turbulencije, u tri dana najbolja i najlošija partija. Čak i neshvatljive.

Puno svježe krvi s klupe unijelo bi sigurno drugačiji pristup, još veću želju, a nestalo bi u momčadi te podsvjesne sigurnosti, uvjerenja.

Nekako nam spontano na um pada rotiranje Dinamovog trenera Nenada Bjelice. On jake europske utakmice igra s jednom, kao najboljom postavom, a u domaće utakmice postavlja svjeđe snage, željne dokazivanja. Time eliminira u onih najboljih nesvjestan pad, ne samo motiviranosti i želje, već i tjelesne moći. Novi ljudi ginu, prekaljeni odmaraju i rezultat ide.

Zamislimo ovako, da je Nenad Bjelica nakon sjajne partije u Budimpešti kada je Dinamo rastavio Ferencvaros u sljedećoj prvenstvenoj utakmici postavio navlas istu momčad… Isto bi se dogodio pad u igri, mođda ne u rezultatu.

Nama se upravo to dogodilo, pad u igri u kombinaciji s padom u rezultatu. A rezultat je mogao biti dobar da su Vlašić i Rebić pogodili. Ali, nisu. A i da su pogodili opet bi stajao zaključak o – padu u igru.

Eto, zato su promjene u sastavu nužne kada se igra u tako brzom ritmu svaka tri dana.