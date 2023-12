Postao je novi gazda u Dinamu, nekima je baš pomrsio planove

Autor: Ivan Lukač

U jednom od najpoznatijih japanskih animea “Dragon Ball Z” glavni junak priče je Goku. U trenutku kada zemlju napadaju vanzemaljci Goku je poslan na dugotrajni trening kako bi se što bolje pripremio za protivnike koji napadaju njegov dom. Dok on naporno trenira daleko od doma i započne svoj povratnički put njegovi prijatelji gube jedan za drugim od moćnih protivnika. Mnogi su već i posumnjali u Gokuov povratak, ali on je na kraju stigao i to na najboljoj mogućoj razini i tako spasio Zemlju.

U Dinamu imamo sličnog junaka samo što mu ime nije Goku nego Kaneko. Dinamov Japanac je postao miljenik navijača u zadnjih dana. Ruku na srce tko god da je iskočio u onom užasnom periodu u studenom postao bi miljenik, ali to je bio još Kaneko. Nakon što je zabio Lokomotivi u 95. minuti za velika tri boda nemoguće je Dinamo zamisliti bez njega.





Kaneko je zapravo Goku koji je bio na putu od tri mjeseca koliko je prošlo od njegovog debija protiv Istre do gola protiv Lokomotive. Njegovi protivnici bili su svi oni u medijima i javnosti koji su ga napadali. Sada je prošao trening i krenuo u spašavanje doma tj. Dinama.

Polako se razvija

Dinamo je u svojoj povijesti imao dva Japanca prije brzonog Kaneka. Jedan je cijelom nogometnom svijetu poznat, a to je Kazuyoshi Miura, koji je 1999. odigrao 12 utakmica za ondašnju Croatiju, ne postigavši ni gol. On je bio zvijezda u svoje vrijeme. Tolika, da su ga snimale čak sedam japanskih televizija te je poslije svake utakmice davao izjavu za iste. Drugi je zaboravljen kao zadaća iz vjeronauka, a ime mu je Rintaro Tashima. On je doduše bio član druge momčadi, a pogurao ga je otac koji je bio u član vijeća u FIFA-i. Kaneko je potpuno drugačiji od prethodnika.

Kaneko je došao kao grom iz vedra neba. Čekalo se gotovo tri tjedna da stigne iz Japana. Kada je došao dočekan je s oduševljenjem jer Dinamo je imao toliko loš prijelazni rok da je bilo kakva prinova izazvala euforiju. Ubrzo se saznalo da ne govori engleski, a dolazak u Zagreb iz Japana očekivano je izazvalo kulturoški šok.









Zna li igrati nogomet? U to nitko nije mogao biti siguran jer s 25 na leđima cijeli život igrao je u Japanu. U olimpijskom gradu Sapporu skupio je 153 nastupa i zabio 26 golova. Debitirao je protiv Istre i pokazao da ima osjećaj za dribling kao i brzinu. Nakon toga je nestao. Dobio je tek nekoliko minuta protiv Hajduka, ali u toj utakmici se ionako nitko nije iskazao pa mu se nema što zamjeriti.

Dakle, praktički ga nije bilo od Istre do Lokomotive, a to je period od točno tri mjeseca. U tom periodu mnogi su izvori bliski klubu pisali kako je preveliki problem što ne zna jezik te da je ovo veliki promašaj Darija Šimića koji je povukao užasan potez njegovim dovođenjem. Svi ti natpisi, a i kritike bile su nepotrebne jer, budimo realni, nitko ga nije vidio kako igra.

Onda je došla Lokomotiva i Kaneko je od prevare i promašaja postao heroj. Dobru formu potvrdio je asistencijom protiv Varaždina kada je ponovno Dinamo spasio od poraza. Zabio je Astani za pobjedu od 2:0, a u Koprivnici je sa svojim driblinzima i na kraju ubačajima donio nova tri boda.

Sada najednom nije problem ni jezik, sada više nije prevara nego veliki potencijal. Kaneko je zapravo strpljivo radio i čekao svoju priliku i kada ju je dočekao otvorilo se tim golom protiv Lokomotive i sada na valu svega toga igra sjajno. I može se reći da zna igrati nogomet i neće biti samo prolaznik.







Ipak, daleko je još od titule pojačanja. Ako ovako nastavi nema dileme da će postati jedan od bitnijih faktora kluba i samim tome zauvijek ušutjeti kritičare. Ovo su možda samo bljeskovi tek treba dokazati svoju najveću razinu.

I Goku je nakon što je pobijedio protivnike nastavio raditi i zatim u novoj sezoni doživio svoju najjaču formu, onu zvanu pod imenom supersayan. Kaneko je na dobrom putu da svojim radom dosegne baš tu razinu. Svaki Dinamovac mu želi baš to.