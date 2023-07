Posrnuli nogometaš u suzama: ‘Zlostavljali su me, s osam godina sam krenuo u drogu’

Bez prave obiteljske podrške i u lutanju koje je prošao, nekadašnji engleski reprezentativac Dele Alli u nogometu je prošao putem koji je išao od statusa igrača od kojeg se puno očekuje, dolazeće velike zvijezde, do situacije da je od nogometa htio dignuti ruke.

Danas 27-godišnjak i član Evertona, Alli je za Englesku igrao od 2015. do ’19., a o svojoj boli otvorio se u razgovoru s Garyjem Nevilleom, poznatim bivšim igračem Manchester Uniteda i engleske reprezentacije.

Priča se odvijala pred kamerama, s objavom na Nevilleovom kanalu The Overlap na YouTubeu, a Alli je govorio kako je sve išlo, od prve faze odrastanja u obitelji koja ga je napustila, nakon čega je bio posvojen. Rođena majka borila se s ovisnošću o alkoholu, kako se prisjetio u priči pred kamerama, a za njega je trauma bila i osobna, nakon što je bio zlostavljan dok mu je bilo samo šest godina, za što je optužio majčinu prijateljicu.

Alli je otkrio da je bio dijete koje se teško discipliniralo, a kako bi mu nekako dali okvire pravog odgoja, slali su ga njegovom rođenom ocu koji je živio u Africi, no vratio se nakon samo šest mjeseci.

“Bilo je užasno, nisam htio biti tamo. Počeo sam pušiti sa sedam godina, a s osam sam se okrenuo drogi, počeo sam je prodavati. Stariji čovjek mi je rekao da klinca neće zaustavljati pa sam išao okolo s nogometnom loptom i s drogom koja je bila skrivena”, prisjetio se Alli.

