Poslušajte kako Beograđani ispraćaju Kovačića protiv Crvene zvezde, najgore momčadi Lige prvaka

Ovosezonsko natjecanje po skupinama Lige prvaka došlo je kraju, a na završetku puta, Manchester City je u svojoj grupi završio posao sa svih šest pobjeda. Posljednja od njih bila je ona jučerašnja protiv Crvene zvezde u Beogradu, s 3:2 na stadionu Rajka Mitića, popularnoj Marakani, a u dolasku do tri boda sudjelovao je i Mateo Kovačić kojeg je Pep Guardiola povukao iz igre u završnoj fazi utakmice.

Kovačić je bio u prvih 11, zamijenjen je u 76. minuti, a dok je hrvatski reprezentativac izlazio, uglavnom je na tribinama vladala tišina, uz ponešto zvižduka koji su se čuli na Marakani.

Reakciju kod izlaska hrvatskog reprezentativca iz igre u Beogradu poslušajte – ovdje.

Kovačićev odlazak s terena dogodio se u završnici utakmice nakon koje je sa svojim suigračima slavio pobjedu u Beogradu, između ostalih, i s Joškom Gvardiolom koju je susret pratio s klupe.

Manchester City uzeo je tri boda, a nakon utakmice u kojoj su pružili snažan otpor europskim prvacima, igrači Crvene zvezde ponijeli su neželjenu titulu najgore momčadi Lige prvaka u ovoj sezoni.

Tako govori učinak Beograđana. Osvojili su jedan bod u šest utakmica, nitko drugi nije imao toliko malo, a prvi ispred Crvene zvezde su s po dva boda u svojim grupama bili Sevilla s Ivanom Rakitićem i Union Berlin s Josipom Juranovićem u svojim redovima, odnedavno i s Nenadom Bjelicom na klupi.

FULL-TIME | Six wins from six in the @ChampionsLeague group stages! ✨









🔴 2-3 ⚡️ #ManCity | #UCL pic.twitter.com/rP3qQjPiPv

— Manchester City (@ManCity) December 13, 2023