NAPISAO TEKST O HRVATSKOJ I IZNENADA UMRO! Naježit ćete se što je poznati novinar napisao, a malo kasnije se srušio…

Usred četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Katru, nogometni svijet je u tuzi zbog iznenadne smrti dugogodišnjeg pratitelja najvećih natjecanja, dok je u prvom planu trebalo biti samo veselje jer se za pobjede bore najbolji na svijetu.

Kako smo već pisali, preminuo je Grant Wahl, iskusni američki nogometni novinar, ali mlad čovjek, kojem je bilo samo 48 godina. Sve se dogodilo nakon što je Wahl pratio četvrtfinalnu utakmicu Argentina – Nizozemska i trebao je za svoje čitatelje objaviti kako je vidio taj uzbudljivi susret, no naglo mu je pozlilo, a liječnici nisu uspjeli spasiti život.

Ranije u tužnom danu, dugogodišnji pratitelj nogometnih zbivanja objavio je svoj pogled na hrvatsku pobjedu nad Brazilom, hvaleći uspjeh Vatrenih u posljednjem tekstu koji je došao do čitatelja prije nego se doznalo za tužnu vijest.

“Hrvatska ‘čelična snaga’ je apsolutno legendarna. Ova utakmica činila se gotovom nakon što je Neymarov briljantni gol u 106. minuti pokrenuo Brazilce koji su imali 11 udaraca u okvir gola, a Hrvatska jedan”, napisao je Grant Wahl.

“No, taj jedan udarac u okvir bio je ‘ljepotica’. U 117. minuti, Bruno Petković je pucao, lopta je okrznula Marquinhosa i brazilski golman Alisson bio je svladan, čime su utišani brazilski navijači u slavlju, a Hrvatska je dobila novi život”, nastavio je Wahl.

Croatia's Juranovic is having one of the best performances by a right back that I have seen in a long time.

