POSLJEDNJI ISPRAĆAJ IVANA DALIĆA: Bio je ponosni i skromni otac velikog izbornika

Jučer je bio tužan dan za izbornike reprezentacija hrvatske i francuske, nakon što su Didier Deschamps i Zlatko Dalić unutar samo nekoliko sati razmaka saznali kako su im preminuli očevi.

Zlatko Dalić odmah je napustio kamp reprezentacije te je otišao u Livno, gdje će nazočiti posljednjem ispraćaju svog oca Ivana Dalića uz brata Mirana i sestru Mladenku.

Ivan Dalić preminuo je u 92. godini života, a posljednji ispraćaj bit će u srijedu u 17 sati na groblju Svetog Mihovila u Gorici u Livnu.

Ponosan na sina

Ivan Dalić je rijetko izlazio u medije, ali nakon podviga u Rusiji ovako je govorio o svome sinu za Novu TV:

” Ponosim se njime, a i svatko se ponosi sa mnom jer smo dobri jedan i drugi. A biti otac takvog čovjeka, to je jedan plus”, rekao je Ivan Dalić o svom sinu i nadodao je li bilo suza:

“Malo, mora biti. Znate kako je, ipak je to moje dijete. Dijete koje je uspjelo što nitko živ nije uspio, normalno da mora čovjek malo imati emocije. Jer tko je mogao uspjeti ovo? Taj je rijedak. Da vam pravo kažem, to je nešto posebno za mene. On je odavno bio dobar i fin. Ali što je sad uspio, to je…”

Zlatko Dalic has stepped away from Croatia's Nations League preparations due to the death of his father.

Always with you, coach. ❤️🇭🇷 pic.twitter.com/IxFSgshCaY









— Branko Belan (@BBelan) June 1, 2022