Ruska invazija na Ukrajinu pogodila je brojne sportaše. Mnogi od njih na ukrajinskom tlu trpe napade ruskih snaga koji se nastavljaju, a među njima, svoju priču približio je Oleg Salenko, danas 52-godišnjak, koji je tijekom nogometne karijere u napadu bio prijetnja protivničkim obranama i golmanima.

Salenka se najviše pamti po sjajnoj predstavi u dresu reprezentacije Rusije na Svjetskom prvenstvu održanom 1994. u SAD-u. Tada je bio strijelac rekordnih čak pet golova u jednoj utakmici, u ruskoj pobjedi sa 6:1 protiv Kameruna, dok danas izaziva interes pričajući što se zbiva u Kijevu. Salenko je s Ukrajinom povezan obiteljski, s majčine strane su Ukrajinci, a poveznica s Rusijom ima više – uključujući i odnos s bivšom suprugom i sinom iz tog braka.

Pričajući za FanDay.net, Salenko je približio taj dio svoje priče.

‘Imam obiteljsku situaciju koja, moglo bi se reći, nije standardna. Rođen sam u Rusiji i ondje sam proveo veliki dio života, a ondje i dalje imam dio obitelji’, kazao je bivši ruski reprezentativni napadač. ‘U Rusiji su moja prva supruga i sin. Prvu suprugu sam već poslao kvragu, nju su pretvorili u zombija, vjeruje u propagandu Kremlja’, dodao je Salenko u svojoj priči kako funkcionira stroj iza kojeg stoje Vladimir Putin i ruska vlast.

Who remembers Oleg Salenko? Has any footballer scored as many goals in a single World Cup game in history? pic.twitter.com/a7v76FirTU

— Adebayo Salami #Dado 🇳🇬 (@Le_Stylo) March 18, 2022