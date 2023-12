Boysi čekaju odluku u Grčkoj, pošiljka iz Hrvatske je mogući novi problem

Autor: Ivor Krapac

Danas je obavljen posljednji dio saslušanja privedenih Bad Blue Boysa zbog sudjelovanja u neredima u Ateni u kolovozu, prije predviđene utakmice domaćeg AEK-a i Dinama u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Sveukupno je od početka tjedna saslušano 102 privedenih, čekaju odluku o zadržavanju ili mogućem odlasku iz Grčke, u za sada još nepoznatom terminu, a dok su se domaći okrenuli i privođenju navijača AEK-a, privedenim Hrvatima sada preostaje čekanje sudske odluke.

Dok se ta odluka čeka, mogući novi problem za dio njih je pošiljka iz Hrvatske u kojoj su dosjei dijela njih.





Kako je objavio Jutarnji list, radi se o 200 stranica koje će prvo trebati biti prevedene na grčki, a i taj materijal će se uzimati u obzir kod donošenja odluke.

Većina ipak nije zabrinuta

Kako piše Jutarnji, većina privedenih zbog dosjea ipak nije zabrinuta s obzirom na to nemaju prethodnu evidenciju iz Hrvatske.

Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, ranije je o tome govorio spominjući da samo 11 privedenih od njih ukupno 102 ima raniju evidenciju.

Što se sudbine privedenih Hrvata tiče, o tome je u Ateni pred novinarima govorio Athanasios Kaimenakis, grčki odvjetnik koji u ovom postupku zastupa 94 privedena Hrvata.

‘Zločinačko udruživanje neće biti lako dokazati’

“Zločinačko udruživanje tužiteljstvo tek treba dokazati, a to neće biti tako lako. Nadamo se da će se to na kraju kvalificirati kao tučnjava ispred stadiona, a to je prekršaj, ne kazneno djelo”, rekao je grčki odvjetnik.

“Nije bilo nijednog incidenta u zatvorima. Svi su jako hvalili kako su se dečki ponašali”, dodao je.

Jutarnji je objavio i riječi još jednog grčkog odvjetnika iz ovog postupka, Vassilisa Karkazisa, koji zastupa jednog privedenog Hrvata.









Traži se puštanje na slobodu

Odvjetnik Karkazis kazao je da se njegov branjenik našao u nesretnim okolnostima.

“U zahtjevu za puštanje iz pritvora objasnili smo da je naš branjenik s trojicom prijatelja putovao na trening svoje nogometne momčadi te da nije ništa kriv osim što se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme”, rekao je.

“Riječ je o društveno vrlo angažiranom mladiću koji je oduševljen nogometom, ali nije ni za kakav oblik nasilja. Uz besprijekoran životopis i činjenicu da se čeka duga istraga, zatražili smo njegovo puštanje na slobodu”, dodao je grčki odvjetnik.









U međuvremenu, u Grčkoj se i dalje ne zna tko je ubojica AEK-ovog navijača Michalisa Katsourisa, smrtno stradalog poslije ranjavanja nakon što su izbili neredi. U toj istrazi, možda se novi trag ili odgovor dobije nakon što su počela privođenja navijača AEK-a.