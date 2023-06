Posebni je dobio posebnu kaznu: UEFA drastično kaznila Portugalca

Nije se dugo čekalo da UEFA kazni Josea Mourinha, nakon njegovih ispada prema djelitelju pravde budipeštanskog finala Europa lige, Anthonyja Taylora.

Podsjetimo, nekoliko odluka suca Taylora stvarno nisu išla na ruku Romi u finalu protiv Seville, a ‘Posebni’ je odlučio potražiti Engleza nakon utakmice.

Mourinho je odlučio dočekati Taylora na parkiralištu Puškaš Arene te je suđenje nazvao je*enom sramotom, a odluke usranim.

Da to ne bi bilo sve ‘The special one’ je odlučio još počastiti Taylora s, ‘Svaka čast, ti j*bena sramoto’, i poručio mu da o*jebe na talijanskom

Najduža kazna

Portugalac je od UEFA-e na kraju dobio četiri utakmice kazne, tako da Mou ne može voditi Romu na četiri europska dvoboja.

UEFA have banned José Mourinho four matches for abusing referee Anthony Taylor at the Europa League final pic.twitter.com/Wgwit7h3WE

