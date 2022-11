PORTUGALCI OSIGURALI PROLAZ: Urugvaj pao skoro bez ispaljenog metka, navijač uletio u teren

Zadnja utakmica dana bila je okršaj Portugala i Urugvaja u skupini H, kojom su Portugalci pobjedom od 2:0 osigurali plasman u daljnji dio natjecanja, dok će Urugvaj tražiti prolaz pored Gane, koja je danas bila bolja od Južne Koreje 3:2.

Prvo poluvrijeme utakmice bilo je izuzetno nezanimljivo, Portugal je imao veći posjed lopte, ali najveću šansu imao je Urugvaj, no vratar Portugala odlično je ušao u udarac i obranio.

Drugo poluvrijeme je ponudilo sličnu sliku prvog, da bi ipak portugalci uspjeli zabiti preko Fernandesa u 54. minuti i tada se Urugvaj morao otvoriti.

Loša predstava

Daljnji tijek utakmice donio je pokušaje Urugvaja za izjednačenjem, imali su i stativu te neke prilike Portugala, ali sveukupno više smo očekivali od ovih reprezentacija, bar što se tiče imena. Na kraju Portugal je dobio penal u 90. minuti nakon intervencije VAR-a, a ukupnih 2:o je postavio ponovno Fernandes.

Utakmica je bila i prekinuta na kratko nakon što je u teren utrčao jedan navijač s zastavom duginih boja.

This pitch invader during the Portugal-Uruguay match was holding a rainbow flag.

The front of his shirt read 'Save Ukraine' and the back read 'Respect For Iranian Women'. pic.twitter.com/DeHDf4jQ7S

— ESPN FC (@ESPNFC) November 28, 2022