PORTUGALAC NA ODMORU NA LUKSUZNOJ JAHTI, Duga sezona i ispadanje s Eura su iza njega

Nakon ispadanja s Europskog prvenstva i zaista duge sezone, Cristiano Ronaldo napokon odmara sa svojom obitelji.

Naime, Ronaldo je na Twitter objavio fotografiju kako uživa sa partnericom Giorginom Rodriguez i sa svoja četiri djeteta. Nalaze se negdje na morskoj pučini na jahti i leže na krevetu.

It’s time to rest with my loves ⚓️💙 pic.twitter.com/maxx9zsUYR

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 4, 2021