PORAZ, ALI BLAŽI: Mladi protiv Francuza nešto i odigrali, ali opet klekli

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine izgubila je i u drugom nastupu u skupini C na Europskom prvenstvu u San Marinu, ovoga puta bolja je bila Francuska sa .. (1-0).

Porazom od Francuske Hrvatska je ostala bez izgleda za prolazak u polufinale, a samim time i plasman na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine.

Strijelac jedinog gola bio je Moussa Dembele u 8. minuti.

Protiv fizički i tehnički nadmoćnije Francuske Hrvatska je odlučila igrati povućeno te se oslanjati na protunapade kako bi stigla do pozitivnog rezultata kojim bi zadržala izglede za prolazak dalje sve do posljednjeg kola. No, takva taktika primila je ozbiljan udarac već u samom otvaranju dvoboja jer je Francuska povela u 8. minuti. Reine-Adelaide je uputio odličan centaršut s desnog krila, a Dembele je u kaznenom prostoru nadskočio Borevkovića i snažnim udarcem glavom svladao Posavca.

Mogla je Francuska vrlo brzo i do povećanja prednosti, no udarac Ntchama u 12. minuti Posavec je uspio odbiti.

Francuska je gotovo bez ikakvih problema kontrolirala igru do kraja prvog poluvremena, a Hrvatska je uspjela samo jednom zaprijetiti. Vlašić je u 33. minuti uspio osvojiti dosta prostora i zatim okomitom loptom uposliti Jakoliša koji je uputio udarac s vrha kaznenog prostora, no lopta je prošla tik uz vratnicu.

Ulascima Kulenovića i Brekala umjesto Jakoliša i Murića u drugom poluvremenu igra Hrvatske je živnula, a Kulenović je u 69. minuti umalo izjednačio. Brekalo je poslao dubinsku loptu prema našem napadaču koji se othrvao nasrtaju Upamecana, izborio prostor za udarac, ali je njegov pokušaj zaustavila vratnica.

Hrvatska se u samoj završnici potpuno otvorila, a to je ponudilo priliku Francuskoj za još poneki gol, no udarac Dembelea nogom sa 20-ak metara u 85. minuti obranio je Posavec, dok je strijelac jedinog gola u 89. minuti glavom iz izgledne pozicije bio neprecizan.

U ranije odigranom susretu 2. kola Rumunjska je u Ceseni svladala Englesku sa 4-2 (0-0).

Nakon dva odigrana kola u ovoj skupini Rumunjska i Francuska imaju po šest bodova, dok su Engleska i Hrvatska bez bodova.

Francuzi i Rumunji će tako u ponedjeljak u međusobnom susretu odlučivati o prvom mjestu u skupini, dok će Hrvatska i Engleska u San Marinu igrati za prestiž.

Plasman u polufinale, koje osigurava vizu za olimpijske igre u Tokiju 2022. godine, osigurat će pobjednici skupina, te najbolje drugoplasirana reprezentacija iz tri skupine.

Za “mlade vatrene” ovo je bio treći nastup na U-21 prvenstvima (nakon 2000, 2004) i po treći put nisu prošli skupinu, a još uvijek nisu upisali pobjedu. Dvije utakmice su odigrali neodlučeno, a šest puta su poraženi.

HRVATSKA – FRANCUSKA 0-1

SERRAVALLE. Stadion San Marino. Sudac: Gozubuyuk (Nizozemska)

Strijelac: 0-1 Dembele (8)

HRVATSKA: Posevec – Borevković, Uremović, Katić, Sosa – Moro, Šunjić, Vlašić – Ivanušec (Halilović, 86), Jakoliš (Kulenović, 56), Murić (Brekalo, 63)

FRANCUSKA: Bernardoni – Dagba, Konate, Upamecano, Sarr – Thuram (Del Castillo, 65), Reine-Adelaide (Guendouzi, 73), Tousart, Ikone – Ntcham (Aouar, 65), Dembele