POPULARNOG SRPSKOG NAPADAČA UDARILI NJEGOVI! Isprovocirao ih je samo iz jednog razloga!

Srpski napadač Dušan Vlahović trenutno je na glasu kao jedan od najboljih mladih igrača na svijetu. 21-godišnjak je tijekom reprezentativne pauze postigao tri pogotka za Srbiju protiv Luksemburga i Azerbajdžana, a po povratku u klub nije ga dočekala dobra atmosfera.

Naime, Vlahović je odbio ponudu Fiorentine da produži ugovor usprkos tome što predsjednik kluba tvrdi da su mu ponudili najveću plaću u povijesti Viola. Navijači su zbog toga nezadovoljni, a to su pokazali na utakmici protiv Venezije.

Da stvar bude gora, Fiorentina je poražena od Venezije 1:0, a srpski napadač se našao na meti navijača koji su skandirali ružne stvari.

Talijanski mediji prenose kako su Vlahoviću vikali ‘gobbo di merda’, što je inače najčešća uvreda za navijače Juventusa koje u Firenci nimalo ne vole. Razlog je što su im u nekoliko navrata ‘oteli’ najbolje nogometaše; Roberto Baggio ih posebno boli, a nedavno se ista situacija dogodila i s Federicom Chiesom.

Dusan Vlahovic Agent: “Dusan will not sign any renewals with the Fiorentina . This summer we brought Fiorentina a 60 million + bonus offer, but they said no. We have no intention of negotiating the renewal ”

Via: @firenzeviola_it pic.twitter.com/6BUZuP1jNs

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 15, 2021