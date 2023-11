Popularna Knoll okrenula leđa Vatrenima i završila u tuđoj garaži

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hrvatska se bori za odlazak na Euro 2024. u Njemačkoj, a ondje bi se, po dosadašnjem iskustvu, na utakmicama Vatrenih mogla pojavljivati i Ivana Knoll, koja trenutno nije uz Vatrene. Umjesto toga, u vikendu u kojem se Hrvatska praćena navijačkom podrškom borila u hladnoj Rigi, Knoll se javila s toplijeg mjesta, gdje se održava borba za bodove na stazi Formule 1.

Knoll se ukazala u Las Vegasu, u garaži ekipe Aston Martin, a u priči o tom posjetu, njemački Bild piše da je najvjerojatnije dobila poziv da dođe. Nijemcima je ovo upalo u oko s obzirom na to da je zvijezda Aston Martina donedavno bio njihov vozački as, četverostruki bivši svjetski prvak Sebastian Vettel.





Dok su hrvatski reprezentativci i navijači bili okrenuti utakmici u Rigi, Knoll je na Instagramu podijelila kako je izgledao njezin posjet drugoj ekipi, a Aston Martinu je zahvalila na gostoprimstvu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Knöll (@knolldoll)

Bild je podsjetio na navijačka izdanja Hrvatice za vrijeme lanjskog Svjetskog prvenstva u Katru, kada je privlačila pažnju na putu Vatrenih do bronce, a podsjetimo, u hrvatskom reprezentativnom taboru o njoj tada nisu imali puno toga za reći.

Dalić i Gvardiol šutjeli

Na pitanje jednog stranog novinara o Knoll dok su Vatreni išli prema bronci, Zlatko Dalić i Joško Gvardiol su rekli da to ne bi komentirali.









Sada se Knoll pojavila u drugačijem okruženju, a Bild je donio i opis kako je to prošlo u garaži Aston Martina. “Ekipa u boksu nije bila baš impresionirana…” piše njemački list.

Što se utrke u Las Vegasu tiče, tim dijelom priče nisu oduševljeni vozači s obzirom na to da je u prvom planu šou, a manje je bitno njihovo natjecanje.

Svjetski prvak Max Verstappen nije skrivao razočaranje dok je govorio o ceremoniji otvaranja tamošnjeg vikenda na stazi F1.









“Što se mene tiče, sve se to može preskočiti. Poanta nije u pjevaču nego u tome da mi stojimo tamo kao klaunovi. Ovo je 99 posto show, a 1 posto sportski događaj. Nikakve emocije me ne vežu za to, ja se volim usredotočiti na utrkivanje”, rekao je Verstappen o spektaklu na kojem se pojavila i Ivana Knoll.