Ponos bivše Jugoslavije u teškom stanju, a u njega ‘ulupali’ 60 milijuna eura

U Hrvatskoj je sportska infrastruktura često bolna tema, do te mjere da je vrijedno velikog slavlja i hvale kada netko nešto uloži, kao što su Mađari napravili u Osijeku s ove sezone otvorenom Opus Arenom. No, neugodnih priča ima i drugdje, a jedna takva je ovog ljeta odjeknula s ponosom s prostora bivše Jugoslavije, Nacionalnom arenom Toše Proeski u Skoplju.

Glavni grad Sjeverne Makedonije diči se ovom stadionskom ljepoticom, koja je tijekom ljeta došla u središte priče zbog drugačije, bolne stvari, povezane s travom koja je bila baš ogoljela.

Sve je bilo toliko teško da je UEFA objavila zabranu igranja europskih klupskih utakmica koje su bile predviđene u Nacionalnoj areni Toše Proeski, zbog stanja travnjaka koji je djelovao čak dosta lošije nego u razdoblju kada dolazak Ultre pohara Poljud.

Tešku situaciju je ranije ovog ljeta jednom fotografijom dočarao makedonski Gol.mk, objavljujući fotografiju kako izgleda travnjak na kojem trave gotovo da i nema.

Bila je to sasvim drugačija slika od puno ljepših slika, kada je stadion nazvan po tragično preminulom slavnom pjevaču Toši Proeskom bio u svojem ranijem sjaju.

Toše Proeski Arena, Skopje, North Macedonia

Named after late pop icon Toše Proeski, Skopje’s beautiful national stadium holds 33,460 fans.

Hugely renovated from 2008-13, the home of FK Vardar & FK Rabotnički hosted the 2017 UEFA Super Cup.









