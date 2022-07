‘POMIŠLJAO SAM NA NAJGORE’: Šokantna ispovijest legendarnog nogometaša

Zadnjih godina puno nogometaša izlazi sa svojim problemima koje su imali tijekom karijere, a koji su nastali uslijed velikog presinga okoline i njih samih na uspjeh u surovom svijetu profesionalizma.

Jedan od onih koji je izašao s potresnom pričom je i bivši igrač Liverpoola i Wigana Chris Kirkland, koji je šokirao medije i javnost svojom ispovjedi.

Kirkland je svojevremeno dobio i poziv iz Gordog Albiona, ali mu je karijera bila teška zbog toga što se navukao na lijekove protiv bolova.

Težak period

“Bilo je to za vrijeme Burnleyevih ljetnih priprema u Portugalu 2016. godine. Stajao sam na vrhu krova i razmišljao o samoubojstvu. Htio sam skočiti ali sam osjetio kako me moja supruga Leona i kćer Lucy vuku nazad”, rekao je

Kako je otkrio Kirkland uzimao je Tramadol i koristio je 2.500 miligrama dnevno, a mjesec dana nakon epizode odlučio se ostaviti nogometa, ali nije se bio riješio ovisnosti o lijekovima do 2022. godine, kada je konzumirao lijekove iz Indije, a da nije točno znao što je u njima.

“Bilo je to najstrašnije iskustvo koje sam doživio u životu. Bio sam teško bolestan, legao sam u krevet i sljedećeg jutra sam otišao do auta i sve ih bacio. Rekao sam sebi ‘moraš se skinuti s ovih lijekova ili ćeš se ubiti'”, poručio je bivši golman.

I’m Chris Kirkland I’ve been addicted to Painkillers for 10 years ,big thanks to @henrywinter for doing this article hope it helps ,click on the link https://t.co/M6YFr6JA2D @walkingsbrill and thanks to all my friends and family who are getting me through it especially my Wife Xx pic.twitter.com/KHxbdzHqAv

— Chris Kirkland (@ChrisKirkland43) July 21, 2022