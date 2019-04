POMIŠLJALI SMO NA NAJGORE, KAD ONO… Njemačka legenda na press-konferenciji podsjetila, ali ne i šokirala

Moramo priznati, malko nas je zatekla vijest koju je u tijeku utorka putem svojih službenih kanala poslao minhenski Bayern. Rekli su da će danas u podne biti održana press-konferencija na kojoj je jedini govornik bio njihov dugogodišnji vratar Manuel Neuer. Naravno, pomišljalo se na svašta, možda čak i na to da će najaviti oproštaj od aktivnog nogometa zbog dostatnog broja ozljeda koje je pretrpio u posljednjih nekoliko godina.

I sad je pod ozljedom, ali to nije značilo da će se oprostiti od nogometa. Bayern je njegovim obraćanjem javnosti napravio određeni presedan u nogometu, nije česta pojava da se sazivaju pressice na kojima govore samo igrači, osim u slučaju protokolarnih radnji kod potpisivanja novih ugovora.

Ipak, na Neuerovom izlaganju nije se moglo čuti ništa od onoga što već od ranije nismo znali.

“Teško je reći koliko neću igrati, još je jako rano, ali vjerujem da je moguće da ću se vratiti već protiv Leipziga. Naravno, cilj mi je što prije se oporaviti i pomoći mojoj momčadi.”, rekao je Neuer.

“Bit ću uz ekipu bez obzira na ozljedu, mislim da je to jako bitno. Moramo u svakoj utakmici do kraja dati svoj maksimum ako želimo završiti iznad Dortmunda i ući u finale Kupa”, rekao je Neuer pa dodao:

“Sezona je dosad bila zanimljiva, na trenutke i smiješna, ali mi moramo ostati fokusirani i dovršiti posao.”

🗣️ @Manuel_Neuer on the extent of his injury lay-off: “It’s hard to say at this early stage. My aim of course is to get fit again as quickly as possible. I think the match against Leipzig is a realistic target.”#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/kAc53XgFXt

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 17, 2019