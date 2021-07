POMAHNITALA OBOŽAVATELJICA UNAKAZILA IGRAČA: Nakon stravičnog napada morao je na operaciju

Ofenzivni veznjak Lorienta Yoane Wissa nedavno je pretrpio stravičan napad u svojem domu koji bi mu mogao uništiti karijeru.

Naime, Wissa je prošli tjedan morao na operaciju očiju jer ga je jedna obožavateljica napala i bacila mu kiselinu u lice bez posebnog razloga, iako mediji ističu da je toj istoj ženi dan prije dao autogram na ulici.

Žena je uhićena u četvrtak, nakon što je u međuvremenu napala jednu majku i pokušala oteti njezinu bebu. Sada se suočava s optužbama za pokušaj ubojstva i otmice.

Podrška kluba

Wissa ima 25 godina, a prošle sezone postigao je 10 golova u Ligi 1. Igrajući u Ligi 2 za razne klubove, kongoanski nogometaš upisao je 114 nastupa u kojima je mrežu zatresao 36 puta i asistirao 13 puta.

Igrač je trenutno u bolnici nakon operacije koju je imao, a klub je u službenoj izjavi rekao da su s njim i njegovom obitelji.

“Klub je u šoku želi pružiti podršku Yoaneu i njegovoj obitelji i svom igraču želi brz oporavak. FC Lorient računa na pravdu kako bi osudio autora ovog napada”, napisali su iz francuskog prvoligaša.

