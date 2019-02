POLUFINALE KUP KRALJA Real i Barcelona remizirali uz vratnicu Rakitića

U prvom susretu polufinala španjolskog Kupa Kralja Barcelona i Real Madrid su na Camp Nou odigrali 1-1, a uzvrat je 27. veljače na stadionu Santiago Bernabeu.

Real je s mnogo optimizima doputovao u Barcelonu nakon pet uzastopnih pobjeda u svim natjecanjima. I gosti su poveli već u 6. minuti golom Lucasa Vazqueza. Vinicius Junior je prošao po lijevoj strani i ubacio na drugu stativu do Karima Benzeme koji je odlično vratio loptu u sredinu, a Lucas Vazqueza zabio za vodstvo ‘Kraljevskog kluba’.

Do kraja prvog dijela Barca je imala tri velike prilike za izjednačenje, ali je Keilor Navas sačuvao svoju mrežu. U 20. minuti Malcom je pobjegao Realovoj obrani, sjurio se prema Navasu, ali je Realov vratar obranio njegov udarac. U 32. minuti priliku je imao i Rakitić, ali je njegov udarac glavom završio u vratnici. Tri minute kasnije zaprijetio je i Luis Suarez, ali je Navas još jednom sjajno obranio.

U 58. minuti niti Navas nije mogao spasiti Real i Barca je golom Malcoma uspjela izjednačiti. Akciju je započeo Arthur uputivši dugačku loptu Albi, no Navas je bio brži i izbio je loptu do Coutinha koji je odmah pucao i pogodio vratnicu. No, lopta se odbila do Malcoma koji je zabio za 1-1.

U 63. minuti u igru je ušao i Lionel Messi za kojeg je do posljednjeg trenutka bilo upitno hoće li nastupiti. Argentinski majstor je u subotu protiv Valencije ozlijedio list i trenirao je po posebnom programu, no na koncu se uspio oporaviti barem za pola sata. Luka Modrić je odigrao cijeli susret za Real, baš kao i Ivan Rakitić za Barcu.

Bio je to drugi ‘el clasico’ ove sezone, u prvom derbiju Barcelona je u listopadu slavila sa 5-1. Ispred nas su još najmanje dva derbija. Uzvratni susret polufinala Kupa je 27. veljače na Santiago Bernabeu, a tri dana kasnije na istom stadionu će Real i Barca odmjeriti snage i u prvenstvu.

U drugom polufinalnom paru u četvrtak se sastaju Real Betis i Valencija, a uzvrat je 28. veljače na Mestalli.