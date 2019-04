POLJUD ĆE SE ZATRESTI NAKON VELIKOG GAFA TRENERA! Kako je mogao ovo izjaviti, što će reći Torcida?!

Nije ispao nimalo mudar, naprotiv, trener Hajduka Siniša Orešćanin u istupu pred novinarima nakon poraza protiv Dinama i bijednih 0-0 protiv Osijeka. Čovjek koji je dobio novi ugovor s klubom, do 2022. godine, s time da se još nije dokazao rezultatskim dijelima, dakle na slijepo, usudio se podići glas i reći novinarima ne samo da nemaju pojma, već i da su zlonamjerni. Makar i oni žive od Hajduka i njegovih uspjeha i u dubini duše su zacijelo gorljivi navijači Hajduka.

Orešćaninu su svi krivci za loše ozračje oko kluba, to što se izgubi utakmica nije bitno, bitno je kako se poraz percipira. Malo sutra, nastavi li s ovakvim rezultatima brzo će dobiti “cipelu”, a ako će pritom dobiti otpremninu briga ga.

Hajduku uistinu više ne treba demagogija, nego rezultat, iskorak, pjesma, slavlje, nešto što će posrnuli koub podići varem na koljena, ako ne na noge. Jer, sad leži nepomičan i nemoćan. Htjeli mi ti priznati ili ne.

Naime, visokim tonom Orešćann se ljuti na poziciju Hajduka u percepciji javnosti. Pa bestidno kliče, pritom bježeći od objašnjenja zašto je izgubio protiv Dinama:

“Idemo to razlučiti do kraja. Mislim da je krajnje vrijeme da počnemo biti pozitivni, kako u državi, tako i u Hajduku. Nitko od vas nije napisao da je Sahiti odigrao dobrih 20 minuta, još jedan mladi igrač. Danas mi je poslano od negdje da ‘Bradarića nije bilo nigdje, da je bio nevidljiv’. Kako će se razvijati Palaversa i Bradarić, to je u interesu, ne samo Hajduka, nego i hrvatskog nogometa”.

Hmmm, zaista možemo biti oduševljeni Sahitijevom partijom. Momak bi morao biti beskrajno ponosan što se uopće dokopao Hajduka, a kad je već tu onda se od njega nešto i očekuje. Ne, ne trebaju mu pohvale trenera, već ovacije navijača koji su vidjeli da igra odlično. No, gle čuda, nitko to nije primjetio.

Ne, nisu krivi samo novinari i navijači što nemaju periferni pogled poput Orešćanina. Osjeća Hajdukov trener da se ljudi pitaju što je s Palaversom, zašto ne igra, zašto klub gubi po 40 tisuća eura ako ne počne u startnoj postavi i ne odigra barem jedno poluvrijeme. Pazite, klub koji grca u financijskim problemima…

“Palaversa je dijete koje danas puni 19 godina, hajmo ostaviti djecu da se razvijaju na, po meni dobar način. Ja ih moram zaštititi, to su igrači Hajduka i nacionalni interes. Također, Bradarić je uz Sosu i Čolinu pretendent za lijevog beka hrvatske reprezentacije. Što će on misliti kad danas pogleda ovo u novinama? To je nevjerojatno što se radi. Ja sam ovdje tri godine, jedva se dočeka jedan poraz, samo se potenciraju negativnosti u Hajduku. Ovo je problem Hajduka, samo se čeka da se pikne negativnost. Dođe poraz, odmah je drvlje i kamenje, a Palaversa jednu utakmicu nije počeo. Utakmicu protiv Istre ne računam jer je došao iscrpljen nakon reprezentacije. Gledam vrlo paušalne analize, ali ja znam da se kartice moraju ispunjavati. Svima nam fali malo objektivnosti i pozitivnosti u cijeloj državi”, reče trener Hajduka.

Odgovora i alibija biti će dok i bude ozbiljnih optužbi. Orešćanin se tu snalazi, ali sve ovo što je rekao tek je efektni autogol, bez da je suparnik uopće napravio akciju. Tvrditi i nuditi neke igrače reprezentaciji koji nisu odigrali jednu i pol dobru partiju. Zaista je riječ o pretjerivanju.

Glede Palaverse, tog dragulja čije samo jedno izvođenje kornera vrijedi više nego 90 minuta Hajdukovog prenemaganja na terenu, što se dalo vidjeti protiv Osijeka, možemo se i ne moramo složiti s Orešćaninom. Čim je novac u pitanju mora se znati prioritet, pa nije Manchester City bezrazložno ponudio taj bonus. Što će danas-sutra Guardioli čovjek izvan natjecateljske forme, kao i što će Hajduku.

Palaversa od kojeg ne dobiva nužan novac. Tu sredine nema, ne može je ni biti.

Orešćanin nema puno vremena, iako ima ugovor na još tri godine. Nema tog ugovora koji će ga spasiti ako Hajduk ne izbori igranje u Europi, kritična masa i protiv momčadi i protiv igrača, ali i protiv sadašnjeg modela upravljanja klubom raste poput kvasca. Svjestan je to taj mladi trener koji na način kako nam političari prodaju priču o “pozitivi” manipulira sa svojim rezultatima.

Ne, ne može ništa biti pozitivno ako je dojam negativan. Bod iz dva derbija na vlastitom terenu neuspjeh je Orešćanina, ne navijača, ne čak i modela uprvljanja klubom, istina neuspjeh je i za igrače. Sve ostalo su isprazne priče.

Eto, kako biti pozitivan nakon blijede, negledljive, dosadne i spore Hajdukove partije protiv Osijeka. Kad je već spominjao Orešćanin i državu, pa nije narod lud što na njeno stanje ne gleda pozitivno. Neka pogleda oko sebe kako ljudi žive, gdje bježe, za koliko rade i dobijaju li uopće plaću. I sad bi svi oni morali biti pozitivni, kao i mi koji pišemo o Hajduku, volimo ga i simpatiziramo…

Ne, ne i ne! S Hajdukom nije dobro i jedino pozitvno što može biti jest da se prizna da je situacija loša. Prema tome, Orešćaninu, reci istinu, osvajaj bodove, digni ljude na noge od veselja. Pa će pozitive biti napretek.