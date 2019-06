POLJUD BI MOGAO DALIĆA KOŠTATI POSLA! Znate li za posebnu misiju izbornika koja bi mu mogla presuditi

Možda ljudi ne razumiju što se ovo događa u nogometu, ovo forsiranje Splita kao domaćina sljedeće kvalifikacijske utakmice 10. listopada protiv Mađarske, kao i ubuduće kada bi Split trebao biti domaćin utakmicama hrvatske reprezentacije. U državi u kojoj je manje puta ugostio hrvatsku vrstu nego one bivše države.

Povratak Splita na zemljovid hrvatske reprezentacije nije nikakva originalna ideja ljudi iz Saveza, koji bi se barem trebali potruditi ispraviti greške, svoje i prethodnika, nije to ni izum novog izvršnog direktora Marijana Kustića, ni slučajno.

Oživljavanje Splita, koji nije smio ni umrijeti, jer zbog toga su i nastali svi problemi u hrvatskom nogometu, misija je, skoro pa životna izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića. Ne samo želja nego i misija.

Zlatko Dalić, a razgovarali smo s njim, kao uvjet opstanka hrvatskog nogometa vidi samo zajedništvo, bezrezervno i iskreno, a Split je bio problem i više ne smije biti problem, stav je Dalića. I tu je posve u pravu.

Nećemo sad ponavljati koliko puta je Split izigran u dobivanju utakmica reprezentacije, nema smisla. To je činjenica koja se ne može poreći, a Split i Zagreb kao naši najveći nogometni centri, s najvećim klubovima, te odmah do njih su Osijek i Rijeka – moraju biti domaćini utakmicama hrvatske reprezentacije.

Centralizacija zemlje, posvemašnja, a ne samo nogometna, stvara od ove države pustoš na pedesetak kilometara od Zagreba, onaj tko to čini direktno radi protiv napretka ovog društva. Kad smo, konkretno, kod nogometa, to je još izraženije, tramvaj liga, s klubovima iz Zagreba i okolica, samo s Osijekom, Rijekom i Hajdukom nešto dalje, izgleda smiješno, pasivni krajevi više nisu ni pasivni, nego mrtvi. Sve je to plod centralizacije. S centralizacijom su na “ti” bili i u nogometnom Savezu, pa su si priskrbili neprijatelje na sve strane, pa ne može baš sve biti samo u zagrebu, zbog njihovog vlastitog komoditeta.

“Moj put je takav da moramo igrati za Hrvatsku, za narod, kako moramo imati isti cilj. Od prvog dana sam stvarao grupu i radio na zajedništvu. Krenulo je od toga, a onda se proširilo na cijelu Hrvatsku. Najljepše što sam vidio u životu jest dan dočeka, kada je cijela Hrvatska bila na ulicama i bila samo jedno. I opet ćemo biti jedno, to bez splita ne može ići. Da, mislim na naš opstanak i napredak”, riječi su Dalića.

Oh da, on zna biti i jako direktan kada se spomene gdje bi trebala igrti reprezentacija. Tu je bez krzmanja, otvoren, direktan!

“Mislim da je dosta toga prebrojavanja – tko smo, što smo; tko je gore tko je dolje, tko je jug, tko je sjever. Moramo biti zajedno Hrvatska, jer kako je rekla pobjednička Hrvatska vojska; jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska. Nisam ni političar ni predavač, ali imam dojam da svatko od nas mora napraviti sve da budemo zajedno, da se dogodi zajedništvo i da Hrvatska reprezentacija igra jednog dana na Poljudu, mi to hoćemo”, najavio je prije koji mjesec u Splitu na predstavljanju svoje knjige. Tu je očito započeo svoju misiju.

Još je i rekao, a to iz HNS-a nikad nismo čuli da se netko usudio reći:

“Split moj grad i nikad se nisam libio ni sramio reći da sam od rođenja Hajdukovac. No, priča ima i širinu”; govori Dalić i nastavlja, oput diplomata kao što je bio Juan Antonio Samaranh:

“Naježim se svaki puta kada se sjetim Svjetskog prvenstva i svih proživljenih događaja. U filmu zajedništva i domoljublja Hrvatska treba nastaviti živjeti. Što se mene tiče ta emocija neće nikada prestat. Split je dio te emocije i to je to”!

Naš izbornik inzistira emotivno na Splitu i to s tolikom snagom da je spreman na odstup ako se to zajedništvo njegovom inicijativom ne obistini.

To je jasno svakome tko poznaje Dalića. Ruku na srce, on je tako vratio vjeru u poštenje i hrvatsko zajedništvo koje su zbog tko zna kojih razloga, kao i zbog samo sebičnosti, mnogi u HNS-u podrivali. Nije samo dobar trener, očito je i izvrstan diplomat taj Zlatko Dalić. Učinio je više nego svi u zadnjih 25 godina u HNS-u!