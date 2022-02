POLJSKA NE ŽELI IMATI POSLA S RUSIJOM: Lewandowski poručio: ‘Ne mogu igrati protiv njih, žao mi je!’

Ruska invazija na Ukrajinu neće donijeti nikome dobro. Ruski sport proživljava pravi udar. Razne sankcije banaka koje financiraju klubove, ukidanje sportskih natjecanja, a sada bi ruski nogomet mogao doživjeti veliki udarac.

Poljska je odbila igrati susret dodatnih kvalifikacija protiv Rusije i za očekivati je da će FIFA to podržati. Odluku na svom Twitter profilu je podijelio kapetan poljske reprezentacije, Robert Lewandowski.

Napadač Bayerna je izjavio da ne mogu igrati protiv ekipe koja vrši agresiju te da je vrijeme da se s riječi prijeđe na djela.

It is the right decision! I can’t imagine playing a match with the Russian National Team in a situation when armed aggression in Ukraine continues. Russian footballers and fans are not responsible for this, but we can’t pretend that nothing is happening. https://t.co/rfnfbXzdjF

— Robert Lewandowski (@lewy_official) February 26, 2022