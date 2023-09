Policija na konjima tjera divljake, a tamo pišu o dvojici Vatrenih: ‘Trebali bi se duboko sramiti’

Neko vrijeme se negativna atmosfera zagrijavala, a danas se dogodila i eskalacija nemira koja okružuje Ajax u ranoj fazi sezone u kojoj su nedavno doveli Josipa Šutala i Bornu Sosu, dvojicu hrvatskih reprezentativaca. Ranije ovog ljeta je u redove amsterdamskog klupskog velikana došao i Jakov Medić, još jedan hrvatski igrač, a svi zajedno sa suigračima i s ostatkom kluba žive teške dane.

Sve je ‘eksplodiralo’ za vrijeme i nakon derbija protiv Feyenoorda koji je bio prekinut u drugom poluvremenu. Dogodilo se nakon što su gosti iz Rotterdama u rukama imali 3:0 i jurili su prema pobjedi, što je navijačima velikog rivala iz Amsterdama bio udarac previše.

Do sada ih je u sezoni već bilo s obzirom na Ajaxovih samo pet bodova u četiri prvenstvena nastupa prije ove utakmice.

Kako je do ovog moglo doći? Tražeći uzrok, nizozemski list Telegraaf je u svojem komentaru istaknuo i dvojicu Vatrenih, Šutala i Sosu, spominjući kako su izgledali dok je Feyenoord zabio golove u Amsterdamu.

“Njih dvojica bi se trebali duboko sramiti”, piše u komentaru Telegraafa.

“Šutalo je jako pogriješio kod prvog gola Santiaga Gimeneza. Nije ni u jednom trenutku pazio na organizaciju obrane, stalno se skrivao i svu je odgovornost prebacivao na 17-godišnjeg Jorrela Hata”, dodaje se u komentaru, sa spominjanjem Hata, drugog stopera Ajaxa, mladog Nizozemca.

“Što se tiče Sose, on ima najviše iskustva u Ajaxovoj obrani, ali ne može braniti nikoga”, ističe se u komentaru koji opisuje kako izgleda momčad iz Amsterdama.

Sve ovo događa se nakon prekinute utakmice i reakcije organa reda koji su morali biti i na konjima.

Policijska konjica rastjerivala je one najratobornije ispred stadiona. Nije bilo lako primiriti masu u bijesu, jako se divljalo.

Ajax were 3-0 down at home to Feyenoord and started vandalising their own stadium in anger. The match was then abandoned… 😡









The trouble continued outside the stadium as riot police charge at fans on horses! Wow! 😨 pic.twitter.com/uJW9kf05nw

— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) September 24, 2023