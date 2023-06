Puno je tragedija obilježilo jugoslavenski sport. Mnogi nogometaši su prerano završili svoje karijere. Mladen Ramljak, Ivan Mance neki su od najpoznatijih primjera, a tragedija koja se veže uz ovaj datum je ubojstvo legende Crvene zvezde,

Vladimir Durković ubijen je u Sionu 1972. (22. lipnja, upravo na današnji dan) od strane policajca tijekom noćnog izlaska. Tragedija se dogodila nakon prijateljske utakmice u kojoj je Durković pred kraj karijere igrao za Sion protiv Bastije.

Švicarski mediji tada su pisali da je policajac u civilu “htio uzeti stvar u svoje ruke”, vrijeđao je Durkovića i još jednog igrača Siona koji je bio s njim, a kad su krenuli prema autu izvadio je pištolj i pucao u desnog beka.

Durković je prevezen u bolnicu, ali je nakon dva-tri sata preminuo. Ta vijest je obišla planetu, a policajac je kasnije izjavio da ne zna o kome se radi i da misli da je Durković Talijan.

Vladimir Durković, RB for Red Star & Saint Etienne accidentally shot dead by a drunk Swiss policeman in 1972, aged 34 pic.twitter.com/AW8ks6ikVP

— Beyond The Last Man (@BeyondTLM) December 8, 2016