Pojavila se situacija kakvu hrvatski nogomet ne pamti

Autor: Dnevno.hr/ I.L

HNL je uvijek bio liga za koju kažemo da je naša i kakva god da bude uvijek ćemo je gledati, a ove polusezone oboreni su neki rekordi po broju gledatelja na stadionu.

Naime, od osnutka HNL-a do ove sezone nije dogodilo da prosjek gledatelja po utakmici prelazi brojku od 5000. Ako bi borba za prvaka ostala ovako neizvjesna, taj broj bi mogao samo rasti. Prosjek posjeta po utakmici trenutno je 5356 navijača.

Rekord je držala sezona 93/94 kada je stadione u prosjeku posjećivalo 4264 ljudi. Tada je najveću posjećenost imala Croatia s ukupnom posjetom od 380.500 ljudi u sezoni.

Dobre brojke

Očekivano Hajduk je vodeći i napada rekord Dinama iz navedene sezone. Hajduk ove sezone ima gotovo 200.000 posjeta na Poljudu. U prosjeku je to nestvarnih 21.826 gledatelja po utakmici na domaćim te 8282 na gostujućim utakmicama.

Slijedi Dinamo s prosjekom od 7404 na domaćem terenu i 9296 u gostima. Treći najveći broj gledatelja na domaćem terenu pripada Osijeku. Broju od 7310 gledatelja pridonosi i činjenica o otvaranju Opus arene koja je privukla navijače. Rujevica je četvrta s 5879 gledatelja, ali Rijeka ima više gledatelja od Osijeka u gostima.

Iz svih brojeva može se vidjeti jedno, a to je što je klub bolji to je više ljudi na tribinama pa baš zbog toga Hajduk, ali i Istra zbog prošle godine ruše svoje osobne rekorde. Lijepo je vidjeti da je HNL postao itekako bitan mnogima koji su do sada okretali glavu od njega.