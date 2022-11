‘POJ*** ĆU TE MALO KASNIJE!’: Majka se**ualno napala suparničkog navijača usred utakmice, a onda je šou tek počeo

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Veliko zanimanje javnosti izazvao je slučaj navijačice Manchester Cityja Jemma Whiteside. Dotična gospođa ujedno i majka šestero djece osuđena je na kaznom zatvora, zabranom pristupa svim nogometnim igralištima i mogućim ulaskom u registar seksualnih prijestupnika.

Sve to nastalo je nakon što je na susretu Citya i Evertona ova 40-godišnjakinja pipkala navijača Evertona. Bila je vrlo pijana kad je muškarca zgrabila za genitalije, a zatim mu je ‘twerkala‘ na ramenu. “Poj*** ću ga kasnije, a ne znam mu ni ime.”

Negira optužbe

“Žrtva” ovog napada je izjavio: “Gledao sam utakmicu kad mi je s leđa prišla žena, stavila mi ruku između nogu i uhvatila me za testise. Zatim je doviknula: ‘Poj*** ću ga kasnije, a ne znam mu ni ime.‘ Otišla je zatim uz stepenice pa je bila malo viša od mene i onda mi je stavila svoju guzicu na rame i zatim otišla. Bio sam u šoku.”

Policija ju je pitala voli li muškarce iz Liverpoola:

“Kao vjerna navijačica Cityja, to nije nešto za što mogu reći da vrijedi za mene. Ne bih tako nešto učinila ni svome dečku. Pitajte bilo kojeg navijača Manchester Cityja i on će se složiti sa mnom. To nije nešto što bih učinila. Uvrijedio me, ne sviđam mu se. Ja sam ugledna majka i ugledna navijačica Cityja. Ne bih se ponašala na način koji bi mi onemogućio da pratim Manchester City”

“Nikada u životu nisam rekla tako nešto. Ja sam majka šestero djece. Kada se ne brinem o svojoj djeci, nogomet je jedino što me zanima” zaključila je svoju obranu.