Pogurao je Dinamo na najjače, a sad neki misle da se Modri ‘sprdaju’ s njim, nije to zaslužio

Proljetni dio HNL je za vratima, a u drugom dijelu prvenstva čeka nas nesmiljena borba Dinama i Hajduka za naslov, dok u prikrajku uvijek vreba Rijeka, a i Osijek želi pokazati kako nije uzalud dio najjačeg kvarteta domaćeg nogometa. Šamar od Lokosa nije legao sigurno navijačima Dinama, ali ništa još nije gotovo…

Ipak fokus će biti na dugo čekanom dvoboju naša dva najveća kluba, koji u proljeće ulaze ojačani i puni elana, naročito to vrijedi za Hajduk i euforiju koju je izazvao dolazak Ivana Perišića.

Malo van fokusa ostao je jesenski povratak Arijana Ademija u Dinamo, a razlog je taj što kapetan igra manje zbog doziranja minutaže, kako modri ne bi morali poseći u blagajnu i Kinezima platiti milijun dolara, u slučaju da Makedonac odigra određeni broj minuta.

Igranje s prvenstvom

No postavlja se pitanje može li si Dinamo i Sergej Jakirović dozvoliti takvo doziranje Ademija, jer ipak Hajduk ima bodovnu prednost, a iskustvo i zalaganje koje donosi Arijan na teren se ne može platiti.

Istini za volju Ademi nije na onoj razini na kojoj je bio kada je odlazio iz Zagreba, ali bez punih minuta na terenu, teško je za misliti kako će formu vratiti samo treningom i s dvadesetak minuta po utakmici.

Dinamo nema pravu alternativu za Ademija i to se vidjelo kada je on otišao, a u ovakvoj utrci koja predstoji Jakiroviću i društvu, zapravo je luksuz držati takvog igrača na klupi, ako se zna da su u igri milijuni eura, koje bi Dinamo mogao zaraditi u UEFA-inim natjecanjima, ponajprije Ligi prvaka, no za to treba osvojiti prvenstvo.









Burna karijera

Arijan Ademi, iako kao čovjek nije od nekih velikih riječi van terena, imao je dosta burnu karijeru, naročito u periodu kada je bio optužen za korištenje dopinga, ali tada je Dinamo stao iza njega i to mu kapetan nikada nije zaboravio.

Kalvarija je počela kada je Wenger nakon poraza Arsenala u Zagrebu rekao kako su igrači Dinama išli kao dopingirani i tu je označio Ademija kao glavnog sumnjivca, što je na kraju rezultiralo Arijanovom suspenzijom na četiri godine.









Ipak nakon dvije godine Ademi je uspio dokazati svoju nevinost, no kazna mu nije maknuta već samo skraćena, tako da se vratio na teren, ali ta mrlja je zauvijek ostala na njegovoj karijeri.

Sumnjao u sve

Ademi je u to vrijeme sumnjao u sve oko sebe, jer je bio siguran u svoju nevinost pa je tako jednom i ispričao:

“Nisam znao kako je to ušlo u moje tijelo. Sumnjao sam na prijatelje, na svoje bližnje i bilo mi je jako teško. U jednom trenutku sam sumnjao da mi je neko to podmetnuo, ali sam vjerovao da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo.

Iako sam bio i ljut i bijesan, kasnije sam shvatio da je to život i krenuo sam dalje. Pomoglo mi je to što je klub stao iza mene i plaćao mi obje godine suspenzije. Bilo bi mi puno teže da su me ostavili samog.

Imam traume zbog toga, bojim se svega i pazim na sve. U kafićima tražim da sokove otvaraju ispred mene. Možda je to prevelika fobija, ali nadam se da će vremenom proći”, govorio je Ademi o toj ružnoj životnoj situaciji.

Za Arijanom su sada sve te ružne stvari i avantura u Kini, a navijači Dinama se nadaju kako je uhvatio formu i kako će modre povesti do novog naslova prvaka, s punom minutažom pa to sigurno vrijedi barem milijun eura.