POGODITE TKO JEDINI U HRVATSKOJ NIJE ČESTITAO MODRIĆU! Čak su mu i Pele i Ronaldo odali počast, ali ne i oni

Trebalo bi nam barem nekoliko sati kada bi pobrojavali tko je sve čestitao najboljem nogometašu svijeta u izboru Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Luki Modriću. Čestitao mu je i jedan od najboljih nogometaša svih vremena Brazilac Pele.

“Čestitam Luki i Marti na osvajanju nagrade. Bilo je privilegija vidjeti vas oboje kako igrate ove sezone,” poručio je Pele.

Luki su čestitali i suigrači iz reprezentacije i europskog prvaka Real Madrida. “Čestitam prijatelju. Nevjerojatan igrač i nevjerojatna sezona,” poručio je Velšanin Gareth Bale, a čestitkama se pridružio i Alvaro Arbeloa.

Modrićev suigrač iz reprezentacije i bivši suigrač iz Reala, a sada novi član Chelsea Mateo Kovačić poručio je kako nitko nije zaslužio nagradu kao Modrić. “Jednostavno najbolji. Nitko nije zaslužio nagradu više nego ti. Naš kapetan,” napisao je Kovačić na Twitteru.

Napadač Juventusa Mario Mandžukić je poručio kako je Modrić nagradu zaslužio svojim znanjem i radom. “Luka, čestitke na velikoj nagradi – zaslužio si to svojim znanjem, radom i ovogodišnjim uspjesima. Svaka čast!,” napisao je bivši hrvatski reprezentativac.

Čestitao mu je i veliki Ronaldo. “Uvijek je čast biti ovdje na dodjeli nagrade za najboljeg na svijetu. Luka Modrić, čestitam ti”.

It’s always an honor to be here, acknowledging the best in the world. Congratulations, @lukamodric10 and #Marta #thebest @FIFAWorldCup pic.twitter.com/rNrpY0V6u4

— Ronaldo Nazário (@Ronaldo) 24. rujna 2018.