Pogledajte zaboravljenu snimku Šukera, dogodila se prije svih najvećih utakmica Hrvatske

Danas i već godinama, ondje se slavi Ivan Rakitić, a gledajući u svoju prošlost, Sevilla se danas sjetila Davora Šukera, drugog hrvatskog igračkog majstora koji je ostavio trag u dresu tog španjolskog kluba. Šuker je u Sevilli bio od 1991. do ’96., a u njegovu učinku, Transfermarkt ima podatak o 164 nastupa i 81 golu u svim natjecanjima prije nego je 1996. prešao u Real Madrid.

Ipak, čini se da Transfermarkt nije sve zabilježio s obzirom na to da nema podataka o golovima u španjolskom Kupu kralja u sezoni 1991./92., a Šuker je na današnji datum 1991. u toj sezoni imao prvi službeni nastup za Sevillu baš u utakmici Kupa kralja.

Klub se toga prisjetio golovima koje je Šuker zabio, a bilo ih je tri u dolasku do pobjede s 4:1 protiv Espanyola.

🗓️ On this day in 1️⃣9️⃣9️⃣1️⃣

🇭🇷 Davor Suker made his debut 🆚 @RCDEspanyol_EN

𝑻𝒉𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒊𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚…❤️ pic.twitter.com/hdi2QARuKD

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) November 20, 2023