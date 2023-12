Pogledajte što su navijači poslali upravi kluba: ‘Pokvarena je, kao i vi’

Navijači svoje nezadovoljstvo vole izraziti na razne načine. Prekidi utakmica, razne poruke s tribine, ali u zadnje vrijeme sve češće se može vidjeti razne direktne pošiljke u upravu kluba.

Upravo to smo mogli vidjeti kod francuskog Lorienta. Klub se na prvenstvenoj ljestvici domaće lige nalazi na poražavajućem 17. mjestu, sa svega 12 bodova u 17 odigranih utakmica.

Nedavni 4:0 poraz od Bresta produljio je niz bez pobjede na čak osam ligaških utakmica, i čini se kako su sada navijači odlučili uzeti stvar u svoje ruke. Poslali su poruku koja je jako odjeknula u ultras svijetu.

🇫🇷🐟 Lorient ultras dumped 400 kilos of rotten smelly fish outside the clubs training ground to protest poor performances this season.

They are 17th in Ligue 1 with just 2 wins all season. pic.twitter.com/8YrZLoBCyT

— EuroFoot (@eurofootcom) December 22, 2023