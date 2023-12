Pogledajte što je Gvardiol radio prije osmog trofeja u karijeri, kamera ga uhvatila s ekipom

Kao i ostatak engleskog Premiershipa, Manchester City ima naporan raspored u blagdanskom razdoblju, a za momčad u kojoj igraju Joško Gvardiol i Mateo Kovačić je taj raspored još naporniji s obzirom na to da je u njemu prošlog tjedna bio nastup na klupskom Svjetskom prvenstvu u Saudijskoj Arabiji.

Manchester City je na tom turniru osvojio naslov pobjedom nad brazilskim Fluminenseom u finalu, a između polufinalne i finalne utakmice, jedna snimka objavljena na X-u, nekadašnjem Twitteru, pokazuje kako se Gvardiol opušta u ‘shoppingu’ u društvu nekoliko klupskih suigrača.

Kamera ih je uhvatila u trgovačkom centru, a uz objavu stoje i riječi da Gvardiol djeluje starije od svoje 21 godine. Valjda je zbog brade…

I forget gvardiol is literally the same age as them. He looks so much older 😭😭 pic.twitter.com/Wzs2BlaKbx

— Hannah (@diaspedri) December 20, 2023