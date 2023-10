Pogledajte što je čovjek napravio Modriću usred slavlja, ovo mu nije trebalo

Zlatku Daliću i hrvatskoj reprezentaciji ne treba novi problem nakon onih koji su donijele ozljede Ivana Perišića i Brune Petkovića te situacije s Lukom Ivanušecom koji je još uvijek u fazi oporavka, a u takvoj situaciji, nije bilo ugodno vidjeti situaciju koja se dogodila usred proslave igrača Real Madrida nakon zabijanja odlučujućeg gola u dolasku do 3:2 protiv Napolija u Ligi prvaka.

Bila je to utakmica puna uzbuđenja, a u njoj je s ulaskom malo manje od pola sata do kraja sudjelovao i Luka Modrić izvodeći korner poslije kojeg je pao treći gostujući gol u Napulju. Nakon toga, moglo se dogoditi da Luka neugodno nastrada, u skupu igrača Reala koji su bili na travnjaku usred slavlja zbog trenutka koji se pokazao presudnim u ovoj utakmici.

Na tu gomilu je kao zadnji ‘slavljenik’ skočio njemački obrambeni igrač Antonio Rudiger, a svojim potezom doveo je u opasnost i hrvatskog reprezentativnog kapetana koji je bio na dnu skupa Realovih nogometaša koji su slavili.

Sve se zbivalo dok su kapetanu i legendi Vatrenih u Realovoj proslavi bile najviše zaglavljene noge u gomili na koju je skočio njemački reprezentativac.

Real je imao što za proslaviti. Veselje zbog gola za 3:2 došlo je nakon Modrićevog kornera i sjajnog udarca Fedea Valverdea nakon što se lopta odbila do njega, a na kraju je službeno upisan autogol domaćeg čuvara mreže Alexa Mereta kojeg je lopta posljednjeg dirala prije ulaska u mrežu.

