Srbija kao najžešća diktatura, pogledajte šou nakon debakla reprezentacije

U borbi za Euro U21 reprezentacija, mladi nogometaši Srbije su u Nottinghamu doživjeli težak poraz od Engleza, bilo je 9:1 za Englesku u ovoj kvalifikacijskoj utakmici, a koliko su točno primili mladi srpski igrači, nije se moglo jasno čuti ako je čovjek gledao jednu emisiju vijesti u programu srpske Arene Sport.

Voditeljica sportskih vijesti pričala je kako se utakmica odvijala, spominjući prvi gol Srbije i preokret Engleza u ostatku susreta, no nije bilo informacije o konačnom rezultatu utakmice.

Ovo se nije svidjelo svima, kako pokazuje snimka reakcije na voditeljicu i njezine riječi o tijeku utakmice u Engleskoj.

“Koji je rezultat, to si zaboravila reći?” čuje se na jednoj snimci.

Kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Djelovalo je kao kada se nogometna reprezentacija prati u Sjevernoj Koreji, najžešćoj diktaturi, a rezultat se sakrije u emisiji vijesti.

S engleske strane, bila je to utakmica koju će domaći navijači pamtiti. Što se tiče sportskih vijesti na srpskoj Areni Sport, tu je za završni rezultat trebalo pozorno slušati i zbrojiti sve golove.

Last night, the PE staff took 20 Students to Nottingham Forest to watch England U21 V Serbia U21. A brilliant night, ending in a 9-1 win for England. Huge Thanks to the staff that made this happen #teamHHA #PRIDE #BestYearYet pic.twitter.com/jD1lDFvHP0

— Haven High Academy (@HavenHigh) October 13, 2023