Pogledajte sjajnu akciju Brozovića i Ronalda, spektakl za pobjedu u Ligi prvaka

Tjedan je u kojem se Liga prvaka vratila u Europi, ali natjecanje koje se tako zove igra se i u Aziji, a ondje je do pobjede došao Al-Nassr, koji je u dvoboju prvoligaških klubova iz Saudijske Arabije u gostima s 1:0 slavio protiv Al Feihe. Jedini gol na utakmici bio je djelo sjajne suradnje Marcela Brozovića i Cristiana Ronalda, za osiguranje pobjede 10-ak minuta do kraja utakmice.

U završnici akcije za gol, Ronaldo je prvo dodao do Brozovića, hrvatski reprezentativac je potom jednim dodirom sve namjestio portugalskoj zvijezdi za čistu situaciju u kaznenom prostoru, a 39-godišnji Portugalac je sjajnu akciju okončao udarcem isprve kojim je svladao srpskog golmana Vladimira Stojkovića na vratima Al Feihe.

Krasnu akciju hrvatske i portugalske zvijezde za pobjedu Al-Nassra pogledajte – OVDJE.

GOLAÇO DO AL NASSR! Cristiano Ronaldo tabela com Brozović, toca no ângulo e anota o 1º dele em 2024 #ACLNaESPN #FutebolNaESPNhttps://t.co/NN8ujEPjNA

