Pogledajte sjajno dodavanje bivšeg Vatrenog: Drugi Hrvati prošli dramu

Drugi dio drugog pretkola Lige prvaka počeo je utakmicama odigranima u utorak, a u njima, sa svojim suigračima se veselio i Tin Jedvaj, bivši hrvatski reprezentativac, odnedavno u Panathinaikosu.

Atenski klub prošao je u treće pretkolo s ukupnih 5:3 protiv ukrajinskog Dnipra, a poslije 3:1 u gostima, u uzvratu kod kuće mu nije bilo baš jako lako. Završilo je s 2:2, i to nakon što su gosti imali 2:1 i prijetili su potpunim povratkom.

U prolasku dalje istaknuo se i Jedvaj ubilježenom asistencijom za prvi gol Panathinaikosa kod kuće, u 15. minuti.

Dugim dodavanjem razveselio je Slovenca Andraža Šporara koji je došao do lopte u kaznenom prostoru, a Slovenac je nakon toga kaznio kiks protivnika, s nesporazumom u obrani i krivim izlaskom golmana Jevgena Volineca daleko od svojih vrata.

