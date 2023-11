Pogledajte scene nakon susreta u Puli: Istra optužila Torcidu za tučnjavu s policijom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Kao što smo već ranije pisali Hajduk je pogocima Sahitija i Livaje slavio u Puli protiv Istre i zadržao istu prednost u odnosu na Rijeku i Dinamo.

Bila je to utakmica visokih tenzija koje je prije svega uzrokovao Ante Erceg svojim grubim startovima koji su tek pred kraj prvog djela “nagrađeni” žutim kartonom.





Torcida je rasprodala svoj sektor, a Demoni su slavili rođendan te su došli u velikom broju. Baklji je bilo s obje strane, ali problema nije bilo do kraja susreta.

Tučnjava

Nogometaši Hajduka nakon utakmice otišli su, prema običaju, otišli pozdraviti svoje navijače koji su potegnuli do Aldo Drosine. No, ubrzo je došlo do utrčavanja nekoliko navijača Hajduka na travnjak.

Redari su brzo reagirali, ali kada su navijači Hajduka vidjeli što se događa, ubrzo je nekoliko pristaša Bijelih utrčalo na travnjak i krenuo je fizički sukob s redarskom službom. Reagirala i interventna policija kako ne bi došlo do invazije na travnjak i još većeg sukoba.

Oglasili su se i iz pulskog prvoligaša: “”NK Istra 1961 ovim putem najoštrije osuđuje događaje koji su se odvili nakon današnje odigrane utakmice protiv splitskog Hajduka, a koji su prouzrokovani od strane nekolicine gostujućih navijača. Ovakvi pojedinačni događaji nemaju nikakve veze s nogometom, a njihovi autori ne predstavljaju nogometne navijače koji su danas uživali u pravom nogometnom spektaklu u Puli.”

