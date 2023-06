Dalić prelomio i iznenadio za finale! Pogledajte sastav Hrvatske, neočekivana izmjena

HRVATSKA – ŠPANJOLSKA (uživo od 20:45)

HRVATSKA: Livaković – Juranović, Šutalo, Erlić, Perišić – Modrić, Brozović, Kovačić – Pašalić, Kramarić, Ivanušec

ŠPANJOLSKA: Simon – Navas, Le Normand, Laporte, Alba – Rodri, Fabian Ruiz – Asensio, Gavi, Pino – Morata

*Stigao je i hrvatski sastav! Promjena Zlatka Dalića glasi – Erlić umjesto Vide! Ostalo je sve isto, baš kao i za polufinalni dvoboj. Dani Olmo je na klupi

Hrvatska nogometna reprezentacija igra svoje drugo veliko finale u tridesetak godina postojanja, a nadamo se kako nam zlato Lige nacija, neće pobjeći kao što nam je svjetsko zlato iz Rusije.

Svi se još živo sjećamo Francuske i njihove pobjede u finalu od 4:2, no sad pet godina kasnije u Rotterdamu od 20 sati i 45 minuta, Modrić i ekipa imaju mogućnost donijeti hrvatskoj prvo najviše odličje s nekog međunarodnog natjecanja.

Hrvatski navijači napravili su pravu invaziju na taj nizozemski lučki grad, već od polufinala protiv domaćina kockice su dominirale stadionom, a danas se očekuje baš prava domaćinska atmosfera protiv Španjolske.

🇪🇺 Croatia vs Spain 18/06/2023

25 000 Croats in Rotterdam for the UEFA Nations League finals pic.twitter.com/AMhxT6RArF









— 101% ULTRAS (@101ULTRAS) June 18, 2023