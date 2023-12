Pogledajte promašaj godine, koji nam dolazi s ‘Otoka’

Stvarno nevjerojatan promašaj dolazi nam iz Championshipa, koji su mediji na Otoku već prozvali promašajem godine, a zbio se na gostovanju Middlesbrougha kod Huddersfielda.

Middlesbrougha je u 25. kolu pobijedio kao gost domaći Huddersfielda s 2:1, ali ih je promašaj Isaiaha Jonesa mogao doći i pobjede, no srećom po njega njegovi suigrači bili su prisebniji od njega.

Naime, Jones je izbio sam pred protivničkog golmana kojeg je jednostavno prebacio i onda se našao na par metara ispred praznog gola i promašio.

If you do anything tonight watch Isaiah Jones’ miss for Middlesbrough vs Huddersfield.

It’s a thing of beauty.

pic.twitter.com/XzFLRiHTRJ

— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) December 29, 2023