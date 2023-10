Pogledajte novu poruku Luke Modrića: Obratio se dragoj osobi dok su dani teški

Za Luku Modrića ovih dana ne traju laki dani s obzirom na status koji ima u Real Madridu, uglavnom na klupi, a dok igra, često i s kritikama u Španjolskoj.

Luka će uskoro moći pronaći malo mira nakon što se pridruži hrvatskoj reprezentaciji uoči nastavka kvalifikacija za Euro 2024. u Njemačkoj, a prije toga, obratio se dragoj osobi, svojoj maloj kćeri u povodu njezinog rođendanskog slavlja.

Riječ je o šestom rođendanu male Sofije, što je Modrić popratio posebnim riječima u objavi u pričama na vlastitom profilu na Instagramu.

“Sretan rođendan mojoj maloj princezi. Jako te volimo”, napisao je Luka Modrić, dodajući i riječi da je mala kći obiteljski anđeo.

Nakon obiteljskog veselja, za hrvatskog reprezentativnog kapetana slijedi povratak poslu u Realu.

Madriđani prije stanke zbog okupljanja reprezentacija pred sobom imaju sutrašnju gostujuću utakmicu protiv Napolija u Ligi prvaka, a zatim, dolazećeg vikenda na redu je utakmica protiv Osasune na Santiago Bernabeuu u španjolskom prvenstvu.

Podsjetimo, Modrić je proteklog tjedna u španjolskoj ligi imao dvije utakmice bez angažmana na terenu, u pobjedama s 2:0 kod kuće protiv Las Palmasa i 3:0 u gostima protiv Girone.

Protiv Las Palmasa i Girone je bio u zapisniku, ali u te dvije utakmice nije ulazio s klupe.

Govoreći o Modriću, trener Carlo Ancelotti je uoči utakmice protiv Napolija rekao da s hrvatskim reprezentativnim kapetanom ništa nije problematično. U konkurenciji je za nastupe, ali netko mora biti i na klupi, što bi u dolazećem razdoblju moglo čekati i druge igrače, kako je kazao talijanski trener na klupi Reala.

🗣️ Ancelotti: “There’s nothing wrong with Luka Modrić. He didn’t play but this could change tomorrow or the next game. One day Modrić is on the bench but the other day could be Kroos, Tchouaméni, Camavinga. I will always have to leave someone on the bench.” pic.twitter.com/lR27GSWvy8









— Real Madrid News (@onlyrmcfnews) October 2, 2023